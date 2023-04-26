Есть много вариаций этого салата, но настоящая рецептура только одна – без помидоров, яиц, бекона. Только салат, заправка на основе анчоусов и курица с гренками.
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Хотя, говорят, что первый вариант салата был без курицы. Американский шеф-повар получил задачу приготовить блюдо из того, что было под рукой, и он создал шедевр. В итальянской кухне уже добавили остальные составляющие, от чего вкус отнюдь не ухудшился.
Рецепт салата Цезарь с домашними гренками
- Время: 40 минут
- Порции: 4
Салат Цезарь / Фото Damn delicious
Приготовление:
- Разогреваем духовку до 200 градусов.
- В небольшой миске сбиваем вместе оливковое масло, петрушку и чеснок, добавляем специи.
- Раскладываем хлебные кубики в один слой на противень. Добавляем оливковое масло и осторожно перемешиваем. Поставьте в духовку и запекайте до хрустящей корочки и золотистого цвета примерно 13-15 минут.
Гренки на салат / Фото Damn delicious
- В небольшой миске смешиваем оливковое масло, лимонный сок, цедру лимона, чеснок, 1 чайную ложку соли и 1/2 чайной ложки перца. Оставляем мариноваться.
- Разогреваем сковороду или гриль до средней высокой температуры.
- Выкладываем курицу на гриль и готовим, периодически переворачивая, к полной готовности курицы. Приблизительно 4 – 5 минут с каждой стороны. Даем остыть, прежде чем нарезать на кусочки.
- В средней миске смешиваем майонез, нарезанные анчоусы, пармезан, чеснок, лимонный сок, дижонский и вустерский соусы, приправляем солью и перцем по вкусу.
Ингредиенты на салат / Фото Damn delicious
- Чтобы собрать салат, поместите ромен в большую миску, сверху выкладываем курицей и гренки. Наливаем заправку на салат и аккуратно перемешиваем, чтобы соединить ингредиенты. Сверху посыпаем тертым пармезаном.
Приятного аппетита!