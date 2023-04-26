Есть много вариаций этого салата, но настоящая рецептура только одна – без помидоров, яиц, бекона. Только салат, заправка на основе анчоусов и курица с гренками.

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Хотя, говорят, что первый вариант салата был без курицы. Американский шеф-повар получил задачу приготовить блюдо из того, что было под рукой, и он создал шедевр. В итальянской кухне уже добавили остальные составляющие, от чего вкус отнюдь не ухудшился.

Рецепт салата Цезарь с домашними гренками

Время: 40 минут

40 минут Порции: 4



Салат Цезарь / Фото Damn delicious

Ингредиенты для сухариков:

– 3 столовые ложки оливкового масла;

– 2 столовые ложки измельченных листьев свежей петрушки;

– 1 зубчик чеснока, тертый;

– соль и свежемолотый черный перец;

– 4 стакана кубиков хлеба.

Для курицы:

– 3 столовые ложки оливкового масла;

– 2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока;

– 2 чайные ложки цедры лимона;

– 1 зубчик чеснока, тертый;

– соль и свежемолотый черный перец;

– 2 куриные грудки без костей и кожи.

Для заправки:

– ¼ стакана майонеза;

– анчоусы;

– 3 столовые ложки натертого пармезана;

– 1 зубчик чеснока, тертый;

– 1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока;

– 1½ чайной ложки дижонской горчицы;

– ½ чайной ложки вустерского соуса;

– соль и свежемолотый черный перец.

Для салата:

– 2 головки салата ромен;

– ¼ стакана натертого пармезана.

Приготовление:

Разогреваем духовку до 200 градусов.

В небольшой миске сбиваем вместе оливковое масло, петрушку и чеснок, добавляем специи.

Раскладываем хлебные кубики в один слой на противень. Добавляем оливковое масло и осторожно перемешиваем. Поставьте в духовку и запекайте до хрустящей корочки и золотистого цвета примерно 13-15 минут.



Гренки на салат / Фото Damn delicious

В небольшой миске смешиваем оливковое масло, лимонный сок, цедру лимона, чеснок, 1 чайную ложку соли и 1/2 чайной ложки перца. Оставляем мариноваться.

Разогреваем сковороду или гриль до средней высокой температуры.

Выкладываем курицу на гриль и готовим, периодически переворачивая, к полной готовности курицы. Приблизительно 4 – 5 минут с каждой стороны. Даем остыть, прежде чем нарезать на кусочки.

В средней миске смешиваем майонез, нарезанные анчоусы, пармезан, чеснок, лимонный сок, дижонский и вустерский соусы, приправляем солью и перцем по вкусу.



Ингредиенты на салат / Фото Damn delicious

Чтобы собрать салат, поместите ромен в большую миску, сверху выкладываем курицей и гренки. Наливаем заправку на салат и аккуратно перемешиваем, чтобы соединить ингредиенты. Сверху посыпаем тертым пармезаном.

Приятного аппетита!