Існує багато варіацій цього салату, але справжня рецептура тільки одна – без помідорів, яєць, бекону. Тільки салат, заправка на основі анчоусів та курочка з грінками.
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Хоч, подейкують, що перший варіант салату був без курки. Американський шеф-кухар отримав завдання приготувати страву з того, що було під рукою і він створив шедевр. В італійській кухні вже додали решту складників, від чого смак аж ніяк не погіршився.
Рецепт салату Цезар з домашніми грінками
- Час: 40 хвилин
- Порції: 4
Салат Цезар / Фото Damn delicious
Приготування:
- Розігріваємо духовку до 200 градусів.
- У невеликій мисці збиваємо разом оливкову олію, петрушку та часник, додаємо спецій.
- Розкладаємо хлібні кубики в один шар на деко. Додаємо суміш оливкової олії та обережно перемішуємо. Поставте в духовку та запікайте до хрусткої скоринки та золотистого кольору приблизно 13 – 15 хвилин.
Грінки на салат / Фото Damn delicious
- У невеликій мисці змішуємо оливкову олію, лимонний сік, цедру лимона, часник, 1 чайну ложку солі та 1/2 чайної ложки перцю. Залишаємо маринуватися.
- Розігріваємо сковорідку чи гриль до середньої високої температури.
- Викладаємо курку на гриль і готуємо, періодично перевертаючи, до повної готовності курки. Приблизно 4 – 5 хвилин з кожного боку. Даємо охолонути, перш ніж нарізати на шматочки.
- У середній мисці змішуємо майонез, нарізані анчоуси, пармезан, часник, лимонний сік, діжонський і вустерський соуси, приправляємо сіллю і перцем на смак.
Інгредієнти на салат / Фото Damn delicious
- Щоб зібрати салат, помістіть ромен у велику миску, зверху викладаємо куркою і грінки. Наливаємо заправку на салат і обережно перемішуємо, щоб з’єднати інгредієнти. Зверху посипаємо тертим пармезаном.
Смачного!