Існує багато варіацій цього салату, але справжня рецептура тільки одна – без помідорів, яєць, бекону. Тільки салат, заправка на основі анчоусів та курочка з грінками.

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Хоч, подейкують, що перший варіант салату був без курки. Американський шеф-кухар отримав завдання приготувати страву з того, що було під рукою і він створив шедевр. В італійській кухні вже додали решту складників, від чого смак аж ніяк не погіршився.

Рецепт салату Цезар з домашніми грінками

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 4



Салат Цезар / Фото Damn delicious

Інгредієнти для сухариків:

– 3 столові ложки оливкової олії;

– 2 столові ложки подрібненого листя свіжої петрушки;

– 1 зубчик часнику, тертий;

– сіль і свіжомелений чорний перець;

– 4 склянки кубиків хліба.

Для курки:

– 3 столові ложки оливкової олії;

– 2 столові ложки свіжовичавленого лимонного соку;

– 2 чайні ложки цедри лимона;

– 1 зубчик часнику, тертий;

– сіль і свіжомелений чорний перець;

– 2 курячі грудки без кісток і шкіри.

Для заправки:

– ¼ склянки майонезу;

– анчоуси;

– 3 столові ложки натертого пармезану;

– 1 зубчик часнику, тертий;

– 1 столова ложка свіжовичавленого лимонного соку;

– 1 ½ чайної ложки діжонської гірчиці;

– ½ чайної ложки вустерського соусу;

– сіль і свіжомелений чорний перець.

Для салату:

– 2 головки салату ромен;

– ¼ склянки натертого пармезану.

Приготування:

Розігріваємо духовку до 200 градусів.

У невеликій мисці збиваємо разом оливкову олію, петрушку та часник, додаємо спецій.

Розкладаємо хлібні кубики в один шар на деко. Додаємо суміш оливкової олії та обережно перемішуємо. Поставте в духовку та запікайте до хрусткої скоринки та золотистого кольору приблизно 13 – 15 хвилин.



Грінки на салат / Фото Damn delicious

У невеликій мисці змішуємо оливкову олію, лимонний сік, цедру лимона, часник, 1 чайну ложку солі та 1/2 чайної ложки перцю. Залишаємо маринуватися.

Розігріваємо сковорідку чи гриль до середньої високої температури.

Викладаємо курку на гриль і готуємо, періодично перевертаючи, до повної готовності курки. Приблизно 4 – 5 хвилин з кожного боку. Даємо охолонути, перш ніж нарізати на шматочки.

У середній мисці змішуємо майонез, нарізані анчоуси, пармезан, часник, лимонний сік, діжонський і вустерський соуси, приправляємо сіллю і перцем на смак.



Інгредієнти на салат / Фото Damn delicious

Щоб зібрати салат, помістіть ромен у велику миску, зверху викладаємо куркою і грінки. Наливаємо заправку на салат і обережно перемішуємо, щоб з’єднати інгредієнти. Зверху посипаємо тертим пармезаном.

Смачного!