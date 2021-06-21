Сладкий пикник: как приготовить нежный маршмеллоу на огне

21 июня 2021 , 15:25
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Источник:

24 канал

Выходные – прекрасная возможность собраться всей семьей или в или в кругу друзей на пикник и приготовить вкусные блюда и десерт. Маршмеллоу – отличная идея для сладкого блюда. Как правильно – читайте в материале.

Если вы собираетесь на пикник, не забудьте про десерт. Маршмеллоу можно купить в магазине. Сладкий, тягучий маршмеллоу с золотой корочкой понравится всем.

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Для того чтобы правильно обжарить маршмеллоу, нужно соблюдать следующие правила:

  • выбирайте не зефир, а пастилу;
  • используйте деревянные шпажки для шашлыков или тонкие металлические шампуры с деревянной ручкой, чтобы во время приготовления не обжечься;
  • жарьте не более 2 минут до карамельного цвета; 
  • готовьте над верхним пламенем.

Маршмеллоу на огне / Фото Unsplash

Маршмеллоу – это кондитерское изделие, который готовят из сахара или кукурузного сиропа с добавлением воды, желатина взбитых в густую пену. Иногда добавляют яйца.

Название происходит от английского растения – алтеи лекарственной – marshmallow plant. Первые сладкие маршмеллоу готовили из кусочков корня с добавлением меда и варили до затвердения, а затем использовали для лечения болезней горла.

Первое упоминание сладостей нашли в Древнем Египте. В ХIХ веке во Франции кондитеры добавили в рецепт яичный белок и розовую воду – назвали – кремовый зефир (Pâte de guimauve). В 1896 году был найден рецепт маршмеллоу в американской книге рецептов – Fannie Farmer's Boston School Cook Book.

Маршмеллоу добавляют в кофе, какао, в запеченные фрукты, а также в мороженое и сэндвич из печенья.

Маршмеллоу/ Фото Pexels

Как приготовить маршмеллоу на огне

  • Время: 2 минуты
  • Порции: 4 – 8
  • Калорийность на 100 граммов: 319 ккал
Ингредиенты:
– маршмеллоу;
– деревянные шпажки.
  1. Для приготовления маршмеллоу заранее разожгите костер – за час.
  2. Пастилу по одной наколите на деревянную шпажку. Обжарьте в течение 2 минут с двух сторон, постоянно переворачивая, готовьте до золотого цвета.
  3. Выложите на тарелку горячий маршмеллоу, оставьте для охлаждения, чтобы не обжечься. Приятного  аппетита!
Автор: Євгенія Тугушева