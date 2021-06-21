Сладкий пикник: как приготовить нежный маршмеллоу на огне

Выходные – прекрасная возможность собраться всей семьей или в или в кругу друзей на пикник и приготовить вкусные блюда и десерт. Маршмеллоу – отличная идея для сладкого блюда. Как правильно – читайте в материале.
Если вы собираетесь на пикник, не забудьте про десерт. Маршмеллоу можно купить в магазине. Сладкий, тягучий маршмеллоу с золотой корочкой понравится всем.
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Для того чтобы правильно обжарить маршмеллоу, нужно соблюдать следующие правила:
- выбирайте не зефир, а пастилу;
- используйте деревянные шпажки для шашлыков или тонкие металлические шампуры с деревянной ручкой, чтобы во время приготовления не обжечься;
- жарьте не более 2 минут до карамельного цвета;
- готовьте над верхним пламенем.
Маршмеллоу на огне / Фото Unsplash
Маршмеллоу – это кондитерское изделие, который готовят из сахара или кукурузного сиропа с добавлением воды, желатина взбитых в густую пену. Иногда добавляют яйца.
Название происходит от английского растения – алтеи лекарственной – marshmallow plant. Первые сладкие маршмеллоу готовили из кусочков корня с добавлением меда и варили до затвердения, а затем использовали для лечения болезней горла.
Первое упоминание сладостей нашли в Древнем Египте. В ХIХ веке во Франции кондитеры добавили в рецепт яичный белок и розовую воду – назвали – кремовый зефир (Pâte de guimauve). В 1896 году был найден рецепт маршмеллоу в американской книге рецептов – Fannie Farmer's Boston School Cook Book.
Маршмеллоу добавляют в кофе, какао, в запеченные фрукты, а также в мороженое и сэндвич из печенья.
Маршмеллоу/ Фото Pexels
Как приготовить маршмеллоу на огне
- Время: 2 минуты
- Порции: 4 – 8
- Калорийность на 100 граммов: 319 ккал
– маршмеллоу;
– деревянные шпажки.
- Для приготовления маршмеллоу заранее разожгите костер – за час.
- Пастилу по одной наколите на деревянную шпажку. Обжарьте в течение 2 минут с двух сторон, постоянно переворачивая, готовьте до золотого цвета.
- Выложите на тарелку горячий маршмеллоу, оставьте для охлаждения, чтобы не обжечься. Приятного аппетита!