Якщо ви збираєтеся на пікнік, не забудьте про десерт. Маршмелоу можна купити у магазині. Солодкий, тягучий маршмелоу з золотою скоринкою сподобається всім.

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Для того, щоб правильно смажити маршмелоу, потрібно дотримуватись таких правил:

обирайте не зефір, а пастилу;

використовуйте дерев'яні шпажки для шашликів або тонкі металеві шампури з дерев'яною ручкою, щоб під час приготування не обпектися;

смажте не більше 2 хвилин до карамельного кольору;

готуйте над верхнім полум'ям.

Маршмелоу на вогні/ Фото Unsplash

Маршмелоу — це кондитерський виріб, який готують з цукру або кукурудзяного сиропу, з додаванням води, желатину збитих у густу піну. Іноді додають яйця.

Назва походить від англійської рослини – алтеї лікарської – marshmallow plant. Перші солодкі маршмелоу готували зі шматочків кореня з додаванням меду та варили до затвердіння, а потім використовували для лікування хвороб горла. Перша згадка солодощів була знайдена у Давньому Єгипті. У ХIХ столітті у Франції кондитери у рецепт додали яєчний білок та трояндову воду – назвали — кремовий зефір (Pâte de guimauve). 1896 року знайдено рецепт маршмелоу в американській книжці рецептів – Fannie Farmer's Boston School Cook Book.

Маршмелоу додають до кави, какао, у запечені фрукти, а також у морозиво та у сендвіч з печива.

Маршмелоу/ Фото Unsplash

Як приготувати маршмелоу на вогні

Час: 2 хвилини

2 хвилини Порції: 4 – 8

4 – 8 Калорійність на 100 грамів: 319 ккал

Інгредієнти:

– маршмелоу;

– дерев'яні шпажки.