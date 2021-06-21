Якщо ви збираєтеся на пікнік, не забудьте про десерт. Маршмелоу можна купити у магазині. Солодкий, тягучий маршмелоу з золотою скоринкою сподобається всім.
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Для того, щоб правильно смажити маршмелоу, потрібно дотримуватись таких правил:
- обирайте не зефір, а пастилу;
- використовуйте дерев'яні шпажки для шашликів або тонкі металеві шампури з дерев'яною ручкою, щоб під час приготування не обпектися;
- смажте не більше 2 хвилин до карамельного кольору;
- готуйте над верхнім полум'ям.
Маршмелоу на вогні/ Фото Unsplash
Маршмелоу — це кондитерський виріб, який готують з цукру або кукурудзяного сиропу, з додаванням води, желатину збитих у густу піну. Іноді додають яйця.
Маршмелоу додають до кави, какао, у запечені фрукти, а також у морозиво та у сендвіч з печива.
Маршмелоу/ Фото Unsplash
Як приготувати маршмелоу на вогні
- Час: 2 хвилини
- Порції: 4 – 8
- Калорійність на 100 грамів: 319 ккал
- Для приготування маршмелоу заздалегідь розпаліть багаття – за годину.
- Пастилу наколюйте по одній на дерев'яну шпажку. Обсмажте протягом 2 хвилин з двох сторін, постійно перевертаючи, готуйте до золотого кольору.
- Викладіть на тарілку гарячий маршмелоу, залиште для охолодження. Смачного!