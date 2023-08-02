Огурцы по-корейски – популярная закуска, которую можно с легкостью приготовить дома и закрыть на зиму. Такая консервация может храниться в темном и прохладном месте, а в нужный момент станет точным дополнением праздничного или обыденного стола.

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Хотя к корейской кухне эта зимняя консервация не имеет никакого отношения, но этот салат действительно сытный и вкусный.

Рецепт огурцов по-корейски

  • Время: 2 часа
  • Порции: 2

Приготовление:

  • Нарезаем омытые огурцы длинными брусочками. Очищенную морковь натираем на специальную терку для корейской моркови.


Готовим огурцы по-корейски / Фото Клопотенко

  • Чеснок пропускаем через пресс.
  • Разогреваем сковороду с маслом и выкладываем морковь и огурцы. Добавляем сахар, соль, кориандр и чеснок. Вливаем уксус и тщательно перемешиваем.


Готовим огурцы по-корейски / Фото Клопотенко

  • Тушим все вместе 15 минут.


Готовим огурцы по-корейски / Фото Клопотенко

  • В стерилизованные банки выкладываем салат и закрываем крышками. Переворачиваем вверх дном и оставляем до полного охлаждения.

Приятного аппетита!