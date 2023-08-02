Огірки по-корейськи – популярна закуска, яку з легкістю можна приготувати вдома та закрити на зиму. Така консервація може зберігатися в темному і прохолодному місці, а у потрібний момент стане влучним доповненням святкового чи буденного столу.
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Хоч до корейської кухні ця зимова консервація не має жодного відношення, але цей салат й справді ситний та смачний.
Рецепт огірків по-корейський
- Час: 2 години
- Порції: 2
Приготування:
- Нарізаємо помиті огірки довгими брусочками. Очищену моркву натираємо на спеціальну тертку для корейської моркви.
Готуємо огірки по-корейськи / Фото Клопотенка
- Часник пропускаємо через прес.
- Розігріваємо сковорідку з олією та викладаємо моркву та огірки. Додаємо цукор, сіль, коріандр та часник. Вливаємо оцет та ретельно перемішуємо.
Готуємо огірки по-корейськи / Фото Клопотенка
- Тушкуємо все разом 15 хвилин.
Готуємо огірки по-корейськи / Фото Клопотенка
- У стерилізовані банки викладаємо салат та закриваємо кришками. Перевертаємо догори дном та залишаємо до повного охолодження.
Смачного!