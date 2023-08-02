Огірки по-корейськи – популярна закуска, яку з легкістю можна приготувати вдома та закрити на зиму. Така консервація може зберігатися в темному і прохолодному місці, а у потрібний момент стане влучним доповненням святкового чи буденного столу.

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Хоч до корейської кухні ця зимова консервація не має жодного відношення, але цей салат й справді ситний та смачний.

Рецепт огірків по-корейський

  • Час: 2 години
  • Порції: 2

Приготування:

  • Нарізаємо помиті огірки довгими брусочками. Очищену моркву натираємо на спеціальну тертку для корейської моркви.


Готуємо огірки по-корейськи / Фото Клопотенка

  • Часник пропускаємо через прес.
  • Розігріваємо сковорідку з олією та викладаємо моркву та огірки. Додаємо цукор, сіль, коріандр та часник. Вливаємо оцет та ретельно перемішуємо.


Готуємо огірки по-корейськи / Фото Клопотенка

  • Тушкуємо все разом 15 хвилин.


Готуємо огірки по-корейськи / Фото Клопотенка

  • У стерилізовані банки викладаємо салат та закриваємо кришками. Перевертаємо догори дном та залишаємо до повного охолодження.

Смачного!