Еще с детства мы помним сытное, но такое питательное блюдо из спаржевой фасоли, которое готовила бабушка. Домашняя сметана или сливки, немного чеснока и зелени и блюдо на обед или ужин готово.

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Чтобы немного осовременить блюдо, можно добавить тертый сыр пармезан или чедер, но вкуснее всего будет по рецепту бабушки.

Рецепт спаржевой фасоли в сметане

Время: 40 минут

Порции: 4

Приготовление:

  • Промытую спаржевую фасоль отвариваем в подсоленной воде 10 минут. Предварительно нужно срезать хвостики.
  • На разогретой сковороде поджариваем нарезанный кубиками лук, добавляем отварную фасоль и тушим 30 минут.
  • Яйца тщательно взбиваем вместе со сметаной, добавляем измельченную петрушку, чеснок, соль и перец.
  • Сливочную смесь добавляем к фасоли. Помешивая, тушим еще 5 минут.

Приятного аппетита!