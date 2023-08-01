Еще с детства мы помним сытное, но такое питательное блюдо из спаржевой фасоли, которое готовила бабушка. Домашняя сметана или сливки, немного чеснока и зелени и блюдо на обед или ужин готово.

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Чтобы немного осовременить блюдо, можно добавить тертый сыр пармезан или чедер, но вкуснее всего будет по рецепту бабушки.

Рецепт спаржевой фасоли в сметане

Время: 40 минут

Порции: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов спаржевой фасоли;

– 2 репчатых лука;

– соль;

– масло для жарки.

Для заправки:

– 2 яйца;

– 4 столовые ложки сметаны;

– 3 зубчика сметаны;

– 50 граммов петрушки;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Промытую спаржевую фасоль отвариваем в подсоленной воде 10 минут. Предварительно нужно срезать хвостики.

На разогретой сковороде поджариваем нарезанный кубиками лук, добавляем отварную фасоль и тушим 30 минут.

Яйца тщательно взбиваем вместе со сметаной, добавляем измельченную петрушку, чеснок, соль и перец.

Сливочную смесь добавляем к фасоли. Помешивая, тушим еще 5 минут.

Приятного аппетита!

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