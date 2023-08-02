Точно будут хрустеть: рецепт огурцов по-корейски от Клопотенко

2 августа 2023, 12:36
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Евгений Клопотенко

Из огурцов можно приготовить немало вкусных и сытных блюд и закусок, особенно на зиму. Мы предлагаем попробовать особый рецепт салата по рецепту Евгения Клопотенко.

Огурцы по-корейски – популярная закуска, которую можно с легкостью приготовить дома и закрыть на зиму. Такая консервация может храниться в темном и прохладном месте, а в нужный момент станет точным дополнением праздничного или обыденного стола.

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Хотя к корейской кухне эта зимняя консервация не имеет никакого отношения, но этот салат действительно сытный и вкусный.

Рецепт огурцов по-корейски

  • Время: 2 часа
  • Порции: 2
Ингредиенты:
– 2 килограмма огурцов
– 1 килограмм моркови
– 9 зубчиков чеснока
– 200 граммов сахара
– 3 ложки соли
– 100 граммов уксуса
– 300 граммов масла
– 20 граммов молотого кориандра.

Приготовление:

  • Нарезаем омытые огурцы длинными брусочками. Очищенную морковь натираем на специальную терку для корейской моркови.


Готовим огурцы по-корейски / Фото Клопотенко

  • Чеснок пропускаем через пресс.
  • Разогреваем сковороду с маслом и выкладываем морковь и огурцы. Добавляем сахар, соль, кориандр и чеснок. Вливаем уксус и тщательно перемешиваем.


Готовим огурцы по-корейски / Фото Клопотенко

  • Тушим все вместе 15 минут.


Готовим огурцы по-корейски / Фото Клопотенко

  • В стерилизованные банки выкладываем салат и закрываем крышками. Переворачиваем вверх дном и оставляем до полного охлаждения.

Приятного аппетита!

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Автор: Богданна Рибак