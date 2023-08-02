Точно будут хрустеть: рецепт огурцов по-корейски от Клопотенко

Из огурцов можно приготовить немало вкусных и сытных блюд и закусок, особенно на зиму. Мы предлагаем попробовать особый рецепт салата по рецепту Евгения Клопотенко.

Огурцы по-корейски – популярная закуска, которую можно с легкостью приготовить дома и закрыть на зиму. Такая консервация может храниться в темном и прохладном месте, а в нужный момент станет точным дополнением праздничного или обыденного стола.

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Хотя к корейской кухне эта зимняя консервация не имеет никакого отношения, но этот салат действительно сытный и вкусный.

Рецепт огурцов по-корейски

Время: 2 часа

2 часа Порции: 2

– 2 килограмма огурцов– 1 килограмм моркови– 9 зубчиков чеснока– 200 граммов сахара– 3 ложки соли– 100 граммов уксуса– 300 граммов масла– 20 граммов молотого кориандра.

Приготовление:

Нарезаем омытые огурцы длинными брусочками. Очищенную морковь натираем на специальную терку для корейской моркови.



Готовим огурцы по-корейски / Фото Клопотенко

Чеснок пропускаем через пресс.

Разогреваем сковороду с маслом и выкладываем морковь и огурцы. Добавляем сахар, соль, кориандр и чеснок. Вливаем уксус и тщательно перемешиваем.



Готовим огурцы по-корейски / Фото Клопотенко

Тушим все вместе 15 минут.



Готовим огурцы по-корейски / Фото Клопотенко

В стерилизованные банки выкладываем салат и закрываем крышками. Переворачиваем вверх дном и оставляем до полного охлаждения.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить, как учила бабушка.