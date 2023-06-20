Окрошка – популярный холодный суп, который обычно готовят именно летом. Существует много вариаций приготовления первого блюда, но самый популярный – это отварная курочка.

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Окрошку можно заправлять айраном, кефиром, квасом. Здесь все зависит от ваших вкусов и предпочтений.

Рецепт окрошки с курицей

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Нарезаем кубиками предварительно отварную до готовности и охлажденную курицу, картошку кубиками. Аналогично нарезаем овощи, мелко рубим зелень.
  • Для заправки смешиваем все ингредиенты.
  • В порционную посуду выкладываем все нарезанные ингредиенты, поливаем заправкой и подаем на стол охлажденным суп.

Приятного аппетита!