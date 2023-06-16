24 канал подготовил три рецепта холодных летних супов, которые точно придутся по вкусу даже самым требовательным гурманам. Томатный гаспачо, овощной вишисуаз и всем знакомая окрошка на кефире – выбирайте свой суп или готовьте все три.

Читайте также Вкусный выбор для маленьких гурманов: почему куриные голени так нравятся детям

Рецепт холодного супа гаспачо

  • Время: 4 часа
  • Порции: 6

Приготовление:

  • Разогреваем духовку до 200 градусов. Запекаем в духовке болгарский перец в течение 15 – 20 минут. Снимаем с него шкурку и нарезаем небольшими кусочками.
  • Бланшируем помидоры, снимаем с них корку и чистим от семян. Мякоть нарезаем мелкими кусочками.
  • Огурцы нарезаем кусочками.


Гаспачо / Фото All recipes

  • Чистим лук и чеснок от шелухи, из перца чили удаляем семена.
  • Смешиваем все подготовленные овощи, добавляем хлеб и перебиваем все эти ингредиенты в блендере до однородной массы.
  • Добавляем в суп специй, поливаем оливковым маслом и даем немного лимонного сока.
  • Отправьте гаспачо в холодильник на несколько часов.

Приятного аппетита!

Американский суп Вишисуаз

  • Время: 40 минут
  • Порции: 6

Приготовление:

  • Растапливаем сливочное масло в глубокой кастрюле. Мелко нарезаем лук и обжариваем его до румяности.
  • Нарезаем лук-порей и обжариваем на сливочном масле до золотистого цвета.
  • Вливаем бульон в лук и добавляем нарезанный кубиками картофель.


Вишисуаз / Фото Taste table

  • Заправляем суп специями и варим 30 минут.
  • Соединяем суп со сливками и перебиваем его блендером в пюре. Для особо нежной консистенции супа перетираем обжаренные овощи через мелкое сито.
  • Перед подачей на стол посыпаем его мелко нарезанным зеленым луком и охлаждаем.

Приятного аппетита!

Рецепт окрошки на кефире

  • Время: 30 минут
  • Порции: 6

Приготовление:

  • Тщательно моем куриную грудку, отвариваем ее до готовности в подсоленной воде со специями (лавровый лист, перец).
  • Яйца отвариваем в подсоленной воде 7-8 минут до готовности. Также отвариваем картофель, охлаждаем и нарезаем кусочками.


Окрошка / Фото Cook me

  • Мелко нарезаем редиску, огурец, зелень и выкладываем в глубокую салатницу.
  • Охлаждаем куриную грудку, нарезаем мелкими кусочками и добавляем в салатницу.
  • Очищаем отварные яйца от скорлупы, нарезаем мелкими кусочками и добавляем к другим ингредиентам.
  • Сдабриваем блюдо специями, поливаем кефиром. По желанию можно добавить газировку и уксус. Перед подачей окрошки на стол посыпьте укропом.

Приятного аппетита!