24 канал подготовил три рецепта холодных летних супов, которые точно придутся по вкусу даже самым требовательным гурманам. Томатный гаспачо, овощной вишисуаз и всем знакомая окрошка на кефире – выбирайте свой суп или готовьте все три.
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Рецепт холодного супа гаспачо
- Время: 4 часа
- Порции: 6
Приготовление:
- Разогреваем духовку до 200 градусов. Запекаем в духовке болгарский перец в течение 15 – 20 минут. Снимаем с него шкурку и нарезаем небольшими кусочками.
- Бланшируем помидоры, снимаем с них корку и чистим от семян. Мякоть нарезаем мелкими кусочками.
- Огурцы нарезаем кусочками.
Гаспачо / Фото All recipes
- Чистим лук и чеснок от шелухи, из перца чили удаляем семена.
- Смешиваем все подготовленные овощи, добавляем хлеб и перебиваем все эти ингредиенты в блендере до однородной массы.
- Добавляем в суп специй, поливаем оливковым маслом и даем немного лимонного сока.
- Отправьте гаспачо в холодильник на несколько часов.
Приятного аппетита!
Американский суп Вишисуаз
- Время: 40 минут
- Порции: 6
Приготовление:
- Растапливаем сливочное масло в глубокой кастрюле. Мелко нарезаем лук и обжариваем его до румяности.
- Нарезаем лук-порей и обжариваем на сливочном масле до золотистого цвета.
- Вливаем бульон в лук и добавляем нарезанный кубиками картофель.
Вишисуаз / Фото Taste table
- Заправляем суп специями и варим 30 минут.
- Соединяем суп со сливками и перебиваем его блендером в пюре. Для особо нежной консистенции супа перетираем обжаренные овощи через мелкое сито.
- Перед подачей на стол посыпаем его мелко нарезанным зеленым луком и охлаждаем.
Приятного аппетита!
Рецепт окрошки на кефире
- Время: 30 минут
- Порции: 6
Приготовление:
- Тщательно моем куриную грудку, отвариваем ее до готовности в подсоленной воде со специями (лавровый лист, перец).
- Яйца отвариваем в подсоленной воде 7-8 минут до готовности. Также отвариваем картофель, охлаждаем и нарезаем кусочками.
Окрошка / Фото Cook me
- Мелко нарезаем редиску, огурец, зелень и выкладываем в глубокую салатницу.
- Охлаждаем куриную грудку, нарезаем мелкими кусочками и добавляем в салатницу.
- Очищаем отварные яйца от скорлупы, нарезаем мелкими кусочками и добавляем к другим ингредиентам.
- Сдабриваем блюдо специями, поливаем кефиром. По желанию можно добавить газировку и уксус. Перед подачей окрошки на стол посыпьте укропом.
Приятного аппетита!