Окрошка – популярний холодний суп, який зазвичай готують саме влітку. Існує багато варіацій приготування першої страви, але найпопулярніший – це відвареною курочкою.
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Окрошку можна заправляти айраном, кефіром, квасом. Тут все залежить від ваших смаків та вподобань.
Рецепт окрошки з куркою
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Нарізаємо кубиками заздалегідь відварену до готовності та охолоджену курку, картоплю кубиками. Аналогічно нарізаємо овочі, дрібно січемо зелень.
- Для заправки змішуємо всі інгредієнти.
- У порційний посуд викладаємо всі нарізані інгредієнти, поливаємо заправкою та подаємо до столу суп охолодженим.
Смачного!