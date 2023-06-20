Окрошка – популярний холодний суп, який зазвичай готують саме влітку. Існує багато варіацій приготування першої страви, але найпопулярніший – це відвареною курочкою.

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Окрошку можна заправляти айраном, кефіром, квасом. Тут все залежить від ваших смаків та вподобань.

Рецепт окрошки з куркою

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Нарізаємо кубиками заздалегідь відварену до готовності та охолоджену курку, картоплю кубиками. Аналогічно нарізаємо овочі, дрібно січемо зелень.
  • Для заправки змішуємо всі інгредієнти.
  • У порційний посуд викладаємо всі нарізані інгредієнти, поливаємо заправкою та подаємо до столу суп охолодженим.

Смачного!