Самая вкусная окрошка на целую семью – семейный рецепт
20 июня 2023, 11:33Читати новину українською
Источник:Валерия Велигура
Летом всегда хочется чего-нибудь прохладного, чтобы насладиться и не переесть. У нас есть отличный вариант – окрошка с курятиной.
Окрошка – популярный холодный суп, который обычно готовят именно летом. Существует много вариаций приготовления первого блюда, но самый популярный – это отварная курочка.
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Окрошку можно заправлять айраном, кефиром, квасом. Здесь все зависит от ваших вкусов и предпочтений.
Рецепт окрошки с курицей
- Время: 30 минут
- Порции: 4
– 3 вареных яйца;
– 125 граммов огурца;
– 250 граммов вареного мяса и/или колбасы/балыка;
– 125 граммов редиса;
– 125 граммов вареного картофеля;
– 30 граммов зелени.
Для заправки:
– 1 столовая ложка горчицы;
– 1 столовая ложка хрена;
– соль;
– черный молотый перец;
– немного сахара;
– 500 граммов айрана;
– 250 – 500 граммов сильногазированной воды.
Приготовление:
- Нарезаем кубиками предварительно отварную до готовности и охлажденную курицу, картошку кубиками. Аналогично нарезаем овощи, мелко рубим зелень.
- Для заправки смешиваем все ингредиенты.
- В порционную посуду выкладываем все нарезанные ингредиенты, поливаем заправкой и подаем на стол охлажденным суп.
Приятного аппетита!Понравился рецепт окрошки? Попробуйте также приготовить три летних холодных супа по нашим рецептами на выбор.