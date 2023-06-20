Самая вкусная окрошка на целую семью – семейный рецепт

Летом всегда хочется чего-нибудь прохладного, чтобы насладиться и не переесть. У нас есть отличный вариант – окрошка с курятиной.

Окрошка – популярный холодный суп, который обычно готовят именно летом. Существует много вариаций приготовления первого блюда, но самый популярный – это отварная курочка.

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Окрошку можно заправлять айраном, кефиром, квасом. Здесь все зависит от ваших вкусов и предпочтений.

Рецепт окрошки с курицей

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

– 3 вареных яйца;– 125 граммов огурца;– 250 граммов вареного мяса и/или колбасы/балыка;– 125 граммов редиса;– 125 граммов вареного картофеля;– 30 граммов зелени.– 1 столовая ложка горчицы;– 1 столовая ложка хрена;– соль;– черный молотый перец;– немного сахара;– 500 граммов айрана;– 250 – 500 граммов сильногазированной воды.

Приготовление:

Нарезаем кубиками предварительно отварную до готовности и охлажденную курицу, картошку кубиками. Аналогично нарезаем овощи, мелко рубим зелень.

Для заправки смешиваем все ингредиенты.

В порционную посуду выкладываем все нарезанные ингредиенты, поливаем заправкой и подаем на стол охлажденным суп.

Приятного аппетита!

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