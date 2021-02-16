Вкусные и сытные оладьи – прекрасный выбор для завтрака, которые просто и быстро можно приготовить дома по рецепту Джейми Оливера.

Известный английский шеф-повар, ресторатор Джейми Оливер поделился на странице в инстаграм рецептом вкусных оладий. Нежные блинчики с добавлением ягод и йогурта понравятся на завтрак не только детям, но и взрослым. Фрукты можно добавить любые на ваш вкус – сезонные или замороженные. ​Читайте также Как приготовить свекольные панкейки с крем-сыром: рецепт от Евгения Клопотенко Как приготовить оладьи Ингредиенты:

– 1 яйцо;

– 1 стакан муки;

– 1 стакан молока;

– 200 граммов ягод;

– оливковое масло;

– 4 столовые ложки натурального йогурта. Оладьи с голубикой и йогуртом / Фото instagram.com/jamieoliver/ Для приготовления теста просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске смешайте муку с солью, добавьте яйцо, молоко, перемешайте до однородной консистенции. Помойте ягоды, выложите в тесто, перемешайте. На горячую сковороду с оливковым маслом выложите тесто, обжарьте до золотой корочки блины несколько минут с двух сторон. Готовые блины выложите на тарелку, задекорируйте ягодами и йогуртом. Подавайте горячими. Приятного аппетита!