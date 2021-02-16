Как приготовить оладьи с фруктами: рецепт от Джейми Оливера
Вкусные и сытные оладьи – прекрасный выбор для завтрака, которые просто и быстро можно приготовить дома по рецепту Джейми Оливера.
Источник:Инстаграм Джейми Оливера
Известный английский шеф-повар, ресторатор Джейми Оливер поделился на странице в инстаграм рецептом вкусных оладий. Нежные блинчики с добавлением ягод и йогурта понравятся на завтрак не только детям, но и взрослым. Фрукты можно добавить любые на ваш вкус – сезонные или замороженные.
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Как приготовить оладьи
Оладьи с голубикой и йогуртом / Фото instagram.com/jamieoliver/
- Для приготовления теста просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске смешайте муку с солью, добавьте яйцо, молоко, перемешайте до однородной консистенции.
- Помойте ягоды, выложите в тесто, перемешайте.
- На горячую сковороду с оливковым маслом выложите тесто, обжарьте до золотой корочки блины несколько минут с двух сторон.
- Готовые блины выложите на тарелку, задекорируйте ягодами и йогуртом. Подавайте горячими. Приятного аппетита!
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