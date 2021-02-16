Як приготувати оладки з фруктами: рецепт від Джеймі Олівера
Смачні та ситні оладки — прекрасний вибір для сніданку, які просто та швидко ви можете приготувати вдома за рецептом Джеймі Олівера.
Джерело:Інстаграм Джеймі Олівера
Відомий англійський шеф-кухар, ресторатор Джеймі Олівер поділився на сторінці в інстаграм рецептом смачних оладок. Ніжні млинці з додаванням ягід та йогурту сподобаються на сніданок не тільки дітям, а й дорослим. Фрукти можете додати будь-які на ваш смак – сезонні або заморожені.
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Як приготувати оладки
Оладки з чорницею і йогуртом/ Фото instagram.com/jamieoliver/
- Для приготування тіста просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці змішайте борошно з сіллю, додайте яйце, молоко, перемішайте до однорідної консистенції.
- Помийте ягоди, викладіть у тісто, перемішайте.
- На гарячу пательню з оливковою олією викладіть тісто, обсмажте до золотої скоринки млинці декілька хвилин з двох сторін.
- Готові млинці викладіть на тарілку, задекоруйте ягодами або йогуртом. Подавайте гарячими. Смачного!
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