Смачні та ситні оладки — прекрасний вибір для сніданку, які просто та швидко ви можете приготувати вдома за рецептом Джеймі Олівера.

Відомий англійський шеф-кухар, ресторатор Джеймі Олівер поділився на сторінці в інстаграм рецептом смачних оладок. Ніжні млинці з додаванням ягід та йогурту сподобаються на сніданок не тільки дітям, а й дорослим. Фрукти можете додати будь-які на ваш смак – сезонні або заморожені. ​Читайте також Як приготувати бурякові панкейки з крем-сиром: рецепт від Євгена Клопотенка Як приготувати оладки Інгредієнти⁣⁣⁣:

– 1 яйце;

– 1 склянка борошна;

– 1 склянка молока;

– 200 грамів ягід;

– оливкова олія;

– 4 столові ложки натурального йогурту. Оладки з чорницею і йогуртом/ Фото instagram.com/jamieoliver/ Для приготування тіста просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці змішайте борошно з сіллю, додайте яйце, молоко, перемішайте до однорідної консистенції. Помийте ягоди, викладіть у тісто, перемішайте. На гарячу пательню з оливковою олією викладіть тісто, обсмажте до золотої скоринки млинці декілька хвилин з двох сторін. Готові млинці викладіть на тарілку, задекоруйте ягодами або йогуртом. Подавайте гарячими. Смачного!