Люди делятся на тех, кто утром всегда завтракает солеными блюдами с яйцом и тех, кто употребляет только сладкие блюда. Если вы не видите свое утро без блюда из яиц – у нас есть рецепт омлета.
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Такой омлет готовится на молоке, которое придает ему особую структуру, воздушность и вкус. Подавайте его вместе со свежими овощами, отварной кашей или тостовым хлебом.
Рецепт омлета на молоке
- Время: 15 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- В глубокую посуду выбиваем яйца и немного перемешиваем венчиком.
- Вливаем молоко и сдабриваем солью. Перемешиваем массу венчиком, но не взбиваем.
- Смазываем маслом сковороду, или перекладываем все в жаропрочную форму для выпечки. Выливаем яичную массу и жарим под крышкой или запекаем в духовке при 190 градусах и выпекайте 10 – 15 минут.
Приятного аппетита!