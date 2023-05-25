Люди делятся на тех, кто утром всегда завтракает солеными блюдами с яйцом и тех, кто употребляет только сладкие блюда. Если вы не видите свое утро без блюда из яиц – у нас есть рецепт омлета.

Читайте также Сложные блюда дома – это "Легко!": как быстро приготовить котлеты по-киевски или границу блю

Такой омлет готовится на молоке, которое придает ему особую структуру, воздушность и вкус. Подавайте его вместе со свежими овощами, отварной кашей или тостовым хлебом.

Рецепт омлета на молоке

Время: 15 минут

15 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 6 куриных яиц;

– 300 граммов молока;

– 20 граммов сливочного масла;

– соль.

Приготовление:

В глубокую посуду выбиваем яйца и немного перемешиваем венчиком.

Вливаем молоко и сдабриваем солью. Перемешиваем массу венчиком, но не взбиваем.

Смазываем маслом сковороду, или перекладываем все в жаропрочную форму для выпечки. Выливаем яичную массу и жарим под крышкой или запекаем в духовке при 190 градусах и выпекайте 10 – 15 минут.

Приятного аппетита!

Понравился ли рецепт завтрака? Попытайтесь приготовить свежий салат из спаржи и сезонных овощей с особым малиновым соусом.