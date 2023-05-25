Люди поділяються на тих, хто вранці завжди снідає солоними стравами з яйцем, та тих, хто вживає тільки солодкі страви. Якщо ви не бачите свого ранку без страви з яєць – у нас є рецепт омлету.

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Такий омлет готується на молоці, яке надає йому особливої структури, повітряності та смаку. Подавайте його разом зі свіжими овочами, відвареною кашею чи на тостовому хлібі.

Рецепт омлету на молоці

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 6 курячих яєць;

– 300 грамів молока;

– 20 грамів вершкового масла;

– сіль.

Приготування:

У глибокий посуд вибиваємо яйця та трішки перемішуємо вінчиком.

Вливаємо молоко та присмачуємо сіллю. Перемішуємо масу вінчиком, але не збиваємо.

Змащуємо маслом сковорідку, або перекладаємо все у жаротривку форму для випікання. Виливаємо яєчну масу та смажимо під кришкою, або запікаємо в духовці при 190 градусах та випікайте 10 – 15 хвилин.

Смачного!

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