Нежный как пух – как приготовить омлет на молоке

25 мая 2023, 17:20
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Утром всегда хочется чего-нибудь легкого, но чтоб с пользой. Мы предлагаем приготовить рыхлый омлет на молоке.

Люди делятся на тех, кто утром всегда завтракает солеными блюдами с яйцом и тех, кто употребляет только сладкие блюда. Если вы не видите свое утро без блюда из яиц – у нас есть рецепт омлета.

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Такой омлет готовится на молоке, которое придает ему особую структуру, воздушность и вкус. Подавайте его вместе со свежими овощами, отварной кашей или тостовым хлебом.

Рецепт омлета на молоке

  • Время: 15 минут
  • Порции: 2

Приготовление:

  • В глубокую посуду выбиваем яйца и немного перемешиваем венчиком.
  • Вливаем молоко и сдабриваем солью. Перемешиваем массу венчиком, но не взбиваем.
  • Смазываем маслом сковороду, или перекладываем все в жаропрочную форму для выпечки. Выливаем яичную массу и жарим под крышкой или запекаем в духовке при 190 градусах и выпекайте 10 – 15 минут.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак