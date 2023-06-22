Завтрак два в одном – такое блюдо удивит даже самых взыскательных

Захотелось чего-нибудь оригинального к завтраку? Почему бы не попробовать овсянку тирамису, это ведь так вкусно.

Овсянка тирамиса – отличное блюдо не только для тех, кто любит завтракать сладеньким, но и для тех, кто следит за фигурой.

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Так что худеем вкусно, вместе с овсянкой тирамиса, главным ингредиентом которой является густой кефир и хлопья. Уверяем, что такое легкое и низкокалорийное блюдо покорит каждого.

Рецепт овсянки тирамиса

Время: 8 часов

8 часов Порции: 1

– 45 граммов плющеной овсянки;– 1 банан;– 70 граммов ложкового кефира;– щепотка молотого кофе;– 5 – 8 граммов какао;– 10 граммов меда.

Приготовление:

В блендере смешиваем кефир, мед, овсяные хлопья и банан.

Хорошо все перебиваем в однородную массу, добавляем какао и немного кофе по вкусу.

Перемешиваем и оставляем на ночь в красивой креманке.

Овсянка тирамиса / Фото The green creator

Утром достаем, сверху добавляем еще кефир и подаем к столу.

По желанию можно дополнительно добавить немного меда, ягод или фруктов.

Приятного аппетита!

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