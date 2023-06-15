Впервые яйца пашот были упомянуты в кулинарной книге XIV века под названием Le Menagier de Paris. С тех пор они завоевали поклонников по всему миру, ведь нежная кремовая консистенция этих яиц никого не оставит равнодушным.
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24 канал подготовил для вас детальный рецепт приготовления яиц пашот, чтобы и вы могли почувствовать себя как бы в изысканном ресторане Франции, но не покидая собственную кухню.
Сам способ приготовления называется пошатывание — это тепловая обработка пищи, вариант томления, который заключается в приготовлении продукта в жидкости (это может быть вода, бульон, молоко, вино) при температуре ниже точки кипения. Пашотку также используют для приготовления других нежных продуктов, не только яиц.
Рецепт яйца пашот
- Время: 5 минут
Приготовление:
- Яйцо осторожно выбейте в стакан.
- В кастрюлю налейте воду, добавьте уксус и соль. Доведите до кипения и убавьте газ, чтобы не образовывались пузырьки.
Яйцо пашот / Фото Foodie crush
- Активно помешивайте венчиком, чтобы в центре кастрюли образовалась воронка.
- Осторожно вылейте яйцо в центр воронки и варите 3-4 минуты.
- Достаньте яйцо лопаткой или шумовкой.
Приятного аппетита!