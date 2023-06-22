Овсянка тирамиса – отличное блюдо не только для тех, кто любит завтракать сладеньким, но и для тех, кто следит за фигурой.
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Так что худеем вкусно, вместе с овсянкой тирамиса, главным ингредиентом которой является густой кефир и хлопья. Уверяем, что такое легкое и низкокалорийное блюдо покорит каждого.
Рецепт овсянки тирамиса
- Время: 8 часов
- Порции: 1
Приготовление:
- В блендере смешиваем кефир, мед, овсяные хлопья и банан.
- Хорошо все перебиваем в однородную массу, добавляем какао и немного кофе по вкусу.
- Перемешиваем и оставляем на ночь в красивой креманке.
Овсянка тирамиса / Фото The green creator
- Утром достаем, сверху добавляем еще кефир и подаем к столу.
- По желанию можно дополнительно добавить немного меда, ягод или фруктов.
Приятного аппетита!