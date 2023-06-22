Вівсянка тирамісу – відмінна страва не тільки для тих хто любить снідати солоденьким, а й для тих, хто слідкує за фігурою.

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Тож худнемо смачно, разом з вівсянкою тирамісу, головним інгредієнтом якої є густий кефір та пластівці. Запевняємо, що така легка та низькокалорійна страва підкорить кожного.

Рецепт вівсянки тирамісу

Час: 8 годин

8 годин Порції: 1

Інгредієнти:

– 45 грамів плющеної вівсянки;

– 1 банан;

– 70 грамів ложкового кефіру;

– дрібка меленої кави;

– 5 – 8 грамів какао;

– 10 грамів меду.

Приготування:

У блендері змішуємо кефір, мед, вівсяні пластівці і банан.

Добре все перебиваємо в однорідну масу, додаємо какао і трішки кави для смаку.

Перемішуємо і залишаємо на ніч в красивій креманці.

Вівсянка тирамісу / Фото The green creator

Зранку дістаємо, зверху додаємо ще кефіру і подаємо до столу.

За бажанням можна додатково додати трішки меду, ягід чи фруктів.

Смачного!

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