Вівсянка тирамісу – відмінна страва не тільки для тих хто любить снідати солоденьким, а й для тих, хто слідкує за фігурою.

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Тож худнемо смачно, разом з вівсянкою тирамісу, головним інгредієнтом якої є густий кефір та пластівці. Запевняємо, що така легка та низькокалорійна страва підкорить кожного.

Рецепт вівсянки тирамісу

  • Час: 8 годин
  • Порції: 1

Приготування:

  • У блендері змішуємо кефір, мед, вівсяні пластівці і банан.
  • Добре все перебиваємо в однорідну масу, додаємо какао і трішки кави для смаку.
  • Перемішуємо і залишаємо на ніч в красивій креманці.

Вівсянка тирамісу / Фото The green creator

  • Зранку дістаємо, зверху додаємо ще кефіру і подаємо до столу.
  • За бажанням можна додатково додати трішки меду, ягід чи фруктів.

Смачного!