Овсяный блин – без преувеличения придуманное блюдо, точнее трансформированное из обычного блинчика, но с добавлением овсяных хлопьев вместо пшеничной муки. Такая замена сумела превратить обычное блюдо в полезный суперфуд, который советуют готовить на завтрак.

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Его можно подавать в качестве отдельного блюда с бананами или соленой рыбой, а можно дополнять яйцами и овощами.

Рецепт овсяномлинца на сковороде

Время: 15 – 30 минут

15 – 30 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 6 столовых ложек овсяных хлопьев;

– куриное яйцо;

– 80 граммов молока;

– соль;

– 3 грамма семян кунжута;

– 10 граммов семян льна.

Дополнительно:

– 3 куриных яйца;

– помидор;

– руккола;

– 40 граммов сливочного масла;

– соль.

Приготовление:

Овсяные хлопья перебиваем в муку в блендере.

Муку смешиваем с яйцом, молоком, семенами льна, кунжутом и солью. Жарим блинчик на среднем огне по 1,5 минуты с каждой стороны.

Помидор бланшируем и очищаем от кожуры. Нарезаем кубиком по 0,5 сантиметра, солим и добавляем мелко нарезанный базилик.

Делаем скрембл из двух яиц и подаем на блины с томатной сальсой.

Приятного аппетита!

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