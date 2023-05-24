Вівсяномлинець – без перебільшення вигадана страва, точніше трансформована зі звичайного млинця, але з додаванням вівсяних пластівців замість пшеничного борошна. Така заміна зуміла перетворити звичайну страву на корисний суперфуд, який радять готувати на сніданок.

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Його можна подавати як окрему страву з бананами чи солоною рибою, а можна доповнювати яйцями та овочами.

Рецепт вівсяномлинця на сковорідці

  • Час: 15 – 30 хвилин
  • Порції: 1

Приготування:

  • Вівсяні пластівці перебиваємо в борошно в блендері.
  • Борошно змішуємо з яйцем, молоком, насінням льону, кунжутом та сіллю. Смажимо млинець на середньому вогні по 1,5 хвилини з кожної сторони.
  • Помідор бланшуємо та очищаємо від шкірки. Нарізаємо кубиком по 0,5 сантиметра, солимо та додаємо дрібно нарізаний базилік.
  • Робимо скрембл з двох яєць та подаємо на млинці з томатною сальсою.

Смачного!