Вареная колбаса – довольно популярный продукт среди украинцев, ведь ее удобно нарезать до салатов (Оливье, Днестр), можно поджарить в яичницу или сделать бутерброды.

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Мы выбрали проверенный рецепт домашней колбасы из курятины, которую вы легко и без труда приготовите дома, и будете наслаждаться результатом вместе с семьей.

Рецепт вареной колбасы

Время: 8 – 10 часов

8 – 10 часов Порции: около 1 килограмма

Ингредиенты:

– 1300 граммов куриной тушки;

– 1600 граммов воды;

– 200 граммов репчатого лука;

– 150 граммов моркови;

– 100 граммов отварной свеклы;

– 20 граммов чеснока;

– 40 граммов желатина;

– 20 граммов соли;

– сухие специи: зеленый лук, укроп и петрушка;

– 25 граммов специй к курице;

– 2 лавровых листочка.

Приготовление:

Зачищенные овощи обжигаем горелкой или обжариваем на сковороде. Переводим все ингредиенты в кастрюлю (кроме желатина и свеклы), заливаем водой.

Отвариваем на умеренном огне 1,5 – 2 часа. Процеживаем бульон (нам нужно будет 500 граммов), общипываем мясо из курицы, заливаем желатин бульоном.

Все ингредиенты перекладываем в блендер и перебиваем 5 минут до кремовой массы без комочков.

На пластиковой бутылке отрезаем верх, заливаем кремовую массу, накрываем пленкой, отправляем в холодильник на ночь.

Приятного аппетита!

К домашней вареной колбасе предлагаем испечь ароматный хлеб за нашим рецептом. Вам понравится!