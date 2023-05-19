Вареная колбаса – довольно популярный продукт среди украинцев, ведь ее удобно нарезать до салатов (Оливье, Днестр), можно поджарить в яичницу или сделать бутерброды.

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Мы выбрали проверенный рецепт домашней колбасы из курятины, которую вы легко и без труда приготовите дома, и будете наслаждаться результатом вместе с семьей.

Рецепт вареной колбасы

  • Время: 8 – 10 часов
  • Порции: около 1 килограмма

Приготовление:

  • Зачищенные овощи обжигаем горелкой или обжариваем на сковороде. Переводим все ингредиенты в кастрюлю (кроме желатина и свеклы), заливаем водой.
  • Отвариваем на умеренном огне 1,5 – 2 часа. Процеживаем бульон (нам нужно будет 500 граммов), общипываем мясо из курицы, заливаем желатин бульоном.
  • Все ингредиенты перекладываем в блендер и перебиваем 5 минут до кремовой массы без комочков.
  • На пластиковой бутылке отрезаем верх, заливаем кремовую массу, накрываем пленкой, отправляем в холодильник на ночь.

Приятного аппетита!