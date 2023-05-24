Блин, который не получится "комом" – готовим сытный завтрак за считанные минуты
24 мая 2023, 16:42Читати новину українською
Источник:Эктор Хименес-Браво
Диетологи и нутрициологи в один голос утверждают, что больше внимания среди приемов пищи нужно уделять завтраку. У нас есть отличный рецепт блюда, которое не только будет вкусным, но и сытным.
Овсяный блин – без преувеличения придуманное блюдо, точнее трансформированное из обычного блинчика, но с добавлением овсяных хлопьев вместо пшеничной муки. Такая замена сумела превратить обычное блюдо в полезный суперфуд, который советуют готовить на завтрак.
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Его можно подавать в качестве отдельного блюда с бананами или соленой рыбой, а можно дополнять яйцами и овощами.
Рецепт овсяномлинца на сковороде
- Время: 15 – 30 минут
- Порции: 1
Приготовление:
- Овсяные хлопья перебиваем в муку в блендере.
- Муку смешиваем с яйцом, молоком, семенами льна, кунжутом и солью. Жарим блинчик на среднем огне по 1,5 минуты с каждой стороны.
- Помидор бланшируем и очищаем от кожуры. Нарезаем кубиком по 0,5 сантиметра, солим и добавляем мелко нарезанный базилик.
- Делаем скрембл из двух яиц и подаем на блины с томатной сальсой.
Приятного аппетита!