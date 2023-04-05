Крафины – относительно новый вид Пасхальной выпечки, так понравившейся украинцам, что каждая вторая семья выпекает ее к празднику.

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Особенностью крафинов является способ их формирования: тесто скручивают, разрезают, чтобы многослойность при выпекании образовала особый рельеф и рисунок.

Попробуйте приготовить кулич крафин на Пасху 2023 и удивите родных особой выпечкой на праздничном столе.

Рецепт кулича крафин

Время: 5 – 6 часов

5 – 6 часов Порции: 4

Ингредиенты для опары:

– 150 граммов молока теплого;

– 12 граммов сухих дрожжей;

– 50 граммов муки;

– цедра 1 апельсина, ваниль.

Для теста:

– 3 яйца;

– 150 граммов сахара;

– 80 граммов растопленного сливочного масла;

– 550 граммов муки (+ 1 столовая ложка);

– 1/3 чайной ложки куркумы (для цвета).

Для начинки:

_ 100 граммов сливочного масла;

– сухофрукты, или сахар с корицей или шоколад (по желанию).

Приготовление:

Для приготовления опары соединяем теплое молоко, дрожжи, муку, цедру и ваниль, откладываем в теплое место на 10 – 15 минут.

Для теста взбиваем яйца с сахаром 10 – 15 минут до устойчивой пышной пены, добавляем опару, растопленное масло, перемешиваем.

Частями по 100 – 150 граммов вводим муку и замешиваем тесто. Если липнет – добавьте еще столовую ложку муки. Вымешанное тесто будет гладкое и не будет липнуть в руки.

️Оставляем подойти в теплом месте на 1,5 часа.

️Тесто обходим и делим на 4 части. Каждый раскатываем в прямоугольник 30х40 сантиметров, смазываем 25 граммами мягкого масла, по желанию добавляем начинку, скручиваем в рулет и формируем крафин. Сразу кладем его в форму.

Сформированным крафинам даем подойти около 1 часа и выпекаем на нижнем уровне при 170 градусах 45 минут + 10 минут на среднем уровне, чтобы сверху подрумянились. Если видите, что верх быстро румянится – накройте фольгой и печите дальше.

Готовым крафинам дайте полностью остыть.

Приятного аппетита!