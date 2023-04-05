Крафіни – відносно новий вид Великодньої випічки, яка так сподобалася українцям, що кожна друга родина випікає її до свята.

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Особливістю крафінів є спосіб їхнього формування: тісто скручують, розрізають, аби багатошаровість при випіканні утворила особливий рельєф та малюнок.

Спробуйте приготувати паску крафін на Великдень 2023 та здивуйте рідних особливою випічкою на святковому столі.

Рецепт паски крафін

Час: 5 – 6 годин

5 – 6 годин Порції: 4

Інгредієнти для опари:

– 150 грамів молока теплого;

– 12 грамів сухих дріжджів;

– 50 грамів борошна;

– цедра 1 апельсину, ваніль.

Для тіста:

– 3 яйця;

– 150 грамів цукру;

– 80 грамів розтопленого вершкового масла;

– 550 грамів борошна (+ 1 столова ложка);

– 1/3 чайної ложки куркуми (для кольору).

Для начинки:

_ 100 грамів вершкового масла;

– сухофрукти, або цукор з корицею чи шоколад (за бажанням).

Приготування:

️Для приготування опари з'єднуємо тепле молоко, дріжджі, борошно, цедру і ваніль, відкладаємо в тепле місце на 10 – 15 хвилин.

️Для тіста збиваємо яйця з цукром 10 – 15 хвилин до стійкої пишної піни, додаємо опару, розтоплене масло, перемішуємо.

Частинами по 100 – 150 грамів вводимо борошно і замішуємо тісто. Якщо липне – додайте ще столову ложку борошна. Вимішане тісто буде гладеньке і не буде липнути до рук.

️Залишаємо підійти в теплому місці на 1,5 години.

️Тісто обминаємо і ділимо на 4 частини. ️Кожну розкачуємо в прямокутник 30х40 сантиметрів, змащуємо 25 грамами м‘якого масла, за бажанням додаємо начинку, скручуємо в рулет і формуємо крафін. Відразу кладемо його в форму.

️Сформованим крафінам даємо підійти близько 1 години і випікаємо на нижньому рівні при 170 градусах 45 хвилин + 10 хвилин на середньо рівні, щоб зверху підрум'янились. Якщо бачите, що верх швидко рум‘яниться – накрийте фольгою, і печіть далі.

️Готовим крафінам дайте повністю охолонути.

Смачного!