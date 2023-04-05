Крафіни – відносно новий вид Великодньої випічки, яка так сподобалася українцям, що кожна друга родина випікає її до свята.
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Особливістю крафінів є спосіб їхнього формування: тісто скручують, розрізають, аби багатошаровість при випіканні утворила особливий рельєф та малюнок.
Спробуйте приготувати паску крафін на Великдень 2023 та здивуйте рідних особливою випічкою на святковому столі.
Рецепт паски крафін
- Час: 5 – 6 годин
- Порції: 4
Приготування:
- ️Для приготування опари з'єднуємо тепле молоко, дріжджі, борошно, цедру і ваніль, відкладаємо в тепле місце на 10 – 15 хвилин.
- ️Для тіста збиваємо яйця з цукром 10 – 15 хвилин до стійкої пишної піни, додаємо опару, розтоплене масло, перемішуємо.
- Частинами по 100 – 150 грамів вводимо борошно і замішуємо тісто. Якщо липне – додайте ще столову ложку борошна. Вимішане тісто буде гладеньке і не буде липнути до рук.
- ️Залишаємо підійти в теплому місці на 1,5 години.
- ️Тісто обминаємо і ділимо на 4 частини. ️Кожну розкачуємо в прямокутник 30х40 сантиметрів, змащуємо 25 грамами м‘якого масла, за бажанням додаємо начинку, скручуємо в рулет і формуємо крафін. Відразу кладемо його в форму.
- ️Сформованим крафінам даємо підійти близько 1 години і випікаємо на нижньому рівні при 170 градусах 45 хвилин + 10 хвилин на середньо рівні, щоб зверху підрум'янились. Якщо бачите, що верх швидко рум‘яниться – накрийте фольгою, і печіть далі.
- ️Готовим крафінам дайте повністю охолонути.
Смачного!