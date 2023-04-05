Рыхлая и яркая – крафин рецепт пасхального кулича 2023
5 апреля 2023, 11:00Читати новину українською
Источник:Вкусные домашние рецепты
Хотите удивить семью особенным куличем на Пасху? Приготовьте кулич крафин – она не только рыхлая и сладкая, но и чрезвычайно эффектная.
Крафины – относительно новый вид Пасхальной выпечки, так понравившейся украинцам, что каждая вторая семья выпекает ее к празднику.
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Особенностью крафинов является способ их формирования: тесто скручивают, разрезают, чтобы многослойность при выпекании образовала особый рельеф и рисунок.
Попробуйте приготовить кулич крафин на Пасху 2023 и удивите родных особой выпечкой на праздничном столе.
Рецепт кулича крафин
- Время: 5 – 6 часов
- Порции: 4
Приготовление:
- Для приготовления опары соединяем теплое молоко, дрожжи, муку, цедру и ваниль, откладываем в теплое место на 10 – 15 минут.
- Для теста взбиваем яйца с сахаром 10 – 15 минут до устойчивой пышной пены, добавляем опару, растопленное масло, перемешиваем.
- Частями по 100 – 150 граммов вводим муку и замешиваем тесто. Если липнет – добавьте еще столовую ложку муки. Вымешанное тесто будет гладкое и не будет липнуть в руки.
- ️Оставляем подойти в теплом месте на 1,5 часа.
- ️Тесто обходим и делим на 4 части. Каждый раскатываем в прямоугольник 30х40 сантиметров, смазываем 25 граммами мягкого масла, по желанию добавляем начинку, скручиваем в рулет и формируем крафин. Сразу кладем его в форму.
- Сформированным крафинам даем подойти около 1 часа и выпекаем на нижнем уровне при 170 градусах 45 минут + 10 минут на среднем уровне, чтобы сверху подрумянились. Если видите, что верх быстро румянится – накройте фольгой и печите дальше.
- Готовым крафинам дайте полностью остыть.
Приятного аппетита!