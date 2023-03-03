Блюда к постному столу: готовим грибные котлеты

3 марта 2023, 14:51
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Готовим с Юлией

Во время Пасхального поста действует ограничение мясных блюд. Чтобы не нарушать их, мы предлагаем приготовить что-то овощное.

Песни грибные котлетки – отличный вариант для сытного обеда или ужина. Простые, доступные ингредиенты, минимум времени и блюдо готово.

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Подавайте их с любимым соусом, свежим салатом или с хрустящим хлебом. Они настолько нежны, сочные и ароматные, что никто не устоит.

Рецепт постных грибных котлет

  • Время: 40 минут
  • Порции: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов грибов (шампиньонов);
– 1 стакан овсянки;
– 1 стакан горячей воды;
– морковь;
– репчатый лук;
– чеснок;
– соль;
– черный молотый перец.

Приготовление:

  • Овсяную кашу запариваем горячей водой и оставляем набухнуть.
  • В блендере измельчаем грибы, отдельно – овощи.
  • Обжариваем измельченные овощи на небольшом количестве масла, затем добавляем грибы и тушим до полного выпаривания воды.
  • Смешиваем вместе овсянку и овощи, постепенно добавляем овсянку, по консистенции ориентируйтесь на глазок.
  • Панируем котлеты в муке и жарим на разогретой сковороде с растительным маслом.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак