Пісні грибні котлетки – чудовий варіант для ситного обіду чи вечері. Прості, доступні інгредієнти, мінімум часу та страва готова.

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Подавайте їх з улюбленим соусом, свіжим салатом, або з хрумким хлібом. Вони настільки ніжні, соковиті та ароматні, що не встоїть ніхто.

Рецепт пісних грибних котлет

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів грибів (печериць);

– 1 склянка вівсянки;

– 1 склянка гарячої води;

– морква;

– ріпчаста цибуля;

– часник;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Вівсяну кашу запарюємо гарячою водою та залишаємо набухнути.

У блендері подрібнюємо гриби, окремо – овочі.

Обсмажуємо подрібнені овочі на невеликій кількості олії, далі додаємо гриби та тушкуємо до повного випарювання води.

Змішуємо разом вівсянку та овочі, поступово додаємо вівсянку, по консистенції орієнтуйтесь на око.

Паніруємо котлети в борошні та смажимо на розігрітій сковорідці з олією.

Смачного!