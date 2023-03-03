Песни грибные котлетки – отличный вариант для сытного обеда или ужина. Простые, доступные ингредиенты, минимум времени и блюдо готово.
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Подавайте их с любимым соусом, свежим салатом или с хрустящим хлебом. Они настолько нежны, сочные и ароматные, что никто не устоит.
Рецепт постных грибных котлет
- Время: 40 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Овсяную кашу запариваем горячей водой и оставляем набухнуть.
- В блендере измельчаем грибы, отдельно – овощи.
- Обжариваем измельченные овощи на небольшом количестве масла, затем добавляем грибы и тушим до полного выпаривания воды.
- Смешиваем вместе овсянку и овощи, постепенно добавляем овсянку, по консистенции ориентируйтесь на глазок.
- Панируем котлеты в муке и жарим на разогретой сковороде с растительным маслом.
Приятного аппетита!