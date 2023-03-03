Песни грибные котлетки – отличный вариант для сытного обеда или ужина. Простые, доступные ингредиенты, минимум времени и блюдо готово.

Читайте также Весь секрет – в фрикадельках: готовим суп с курятиной по оригинальным рецептам

Подавайте их с любимым соусом, свежим салатом или с хрустящим хлебом. Они настолько нежны, сочные и ароматные, что никто не устоит.

Рецепт постных грибных котлет

Время: 40 минут

40 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов грибов (шампиньонов);

– 1 стакан овсянки;

– 1 стакан горячей воды;

– морковь;

– репчатый лук;

– чеснок;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Овсяную кашу запариваем горячей водой и оставляем набухнуть.

В блендере измельчаем грибы, отдельно – овощи.

Обжариваем измельченные овощи на небольшом количестве масла, затем добавляем грибы и тушим до полного выпаривания воды.

Смешиваем вместе овсянку и овощи, постепенно добавляем овсянку, по консистенции ориентируйтесь на глазок.

Панируем котлеты в муке и жарим на разогретой сковороде с растительным маслом.

Приятного аппетита!