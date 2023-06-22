Песочные рогалики с вишнями – давнее блюдо украинской кухни, которое готовили еще наши прабабушки. Кроме вишневой начинки, также вкусно из варенья рожи.
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Мы подобрали рецепт именно на песочном тесте, ведь так они просто тают во рту, и приготовить такое тесто легче дрожжевого.
Рецепт песочных рогаликов с вишнями
- Время: 60 минут
- Порции: около 20 штук
Приготовление:
- Смешиваем сухие ингредиенты: муку, соль, разрыхлитель, ванилин, сахар. После добавляем к замешанной смеси мягкое сливочное масло, сметану, желтки, замешиваем тесто.
- Хорошо вымешав руками или миксером, делим на 5-6 частей, накрываем пленкой и отправляем в холодильник отдохнуть и остыть на 30-60 минут (после этого будет легче с ним работать).
- Размораживаем вишню, хорошо отделяем из нее жидкость, отбросив ее на сито.
- Охлажденное тесто раскатываем до толщины 2 – 4 миллиметра в зависимости от рыхлых рогаликов вы любите или не очень. Режем раскатанное тесто на 8 или 12 частей, в зависимости хотите вы большие или маленькие изделия.
- Накладываем вишни столько, чтобы вы могли закрутить рогалик. Закручиваем рогалики, выпекаем в разогретой духовке на температуре 180 градусов 15 – 25 минут (зависит от размера рогаликов и вашей печки) до золотистого цвета. Как достанете рогалики из духовки сразу посыпать их сахарной пудрой.
Приятного аппетита!