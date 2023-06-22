Пісочні рогалики з вишнями – давня страва української кухні, яку готували ще наші прабабусі. Окрім вишневої начинки, також смачно з варення рожі.
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Ми дібрали рецепт саме на пісочному тісті, адже так вони просто тануть в роті, й приготувати таке тісто легше ніж дріжджове.
Рецепт пісочних рогаликів з вишнями
- Час: 60 хвилин
- Порції: близько 20 штук
Приготування:
- Змішуємо сухі інгредієнти:борошно, сіль, розпушувач, ванілін, цукор. Після додаємо до замішаної суміші мʼяке вершкове масло, сметану, жовтки, замішуємо тісто.
- Добре вимішавши руками чи міксером, ділимо на 5 – 6 частин, накриваємо плівкою та відправляємо в холодильник відпочити та охолонути на 30 – 60 хвилин (після цього буде легше з ним працювати).
- Розморожуємо вишню, гарно відокремлюємо з неї рідину відкинувши її на сито.
- Охолоджене тісто розкатуємо до товщини 2 – 4 міліметри в залежності пухкі рогалики ви любите чи не дуже. Ріжемо розкатане тісто на 8 або 12 частин, в залежності хочете ви великі чи маленькі вироби.
- Накладаємо вишні стільки, щоб ви могли закрутити рогалик. Закручуємо рогалики, випікаємо в розігрітій духовці на температурі 180 градусів 15 – 25 хвилин (залежить від розміру рогаликів та вашої пічки) до легкого золотавого кольору. Як дістанете рогалики з духовки відразу притрусіть їх цукровою пудрою.
Смачного!