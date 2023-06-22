Песочные рогалики с вишнями – так готовили еще наши предки

Рогалики – вкусная домашняя выпечка, которая отлично подойдет как к чаю или кофе, так и к легким коктейлям или напиткам без алкоголя.

Песочные рогалики с вишнями – давнее блюдо украинской кухни, которое готовили еще наши прабабушки. Кроме вишневой начинки, также вкусно из варенья рожи.

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Мы подобрали рецепт именно на песочном тесте, ведь так они просто тают во рту, и приготовить такое тесто легче дрожжевого.

Рецепт песочных рогаликов с вишнями

Время: 60 минут

60 минут Порции: около 20 штук

– 250 граммов сливочного масла;– 250 граммов сметаны;– 6 граммов соли;– 3 яичных желтка;– 18 граммов разрыхлителя для теста;– 2 грамма ванилина;– 200 граммов сахарной пудры;– 150 граммов сахара;– 600 граммов муки;– 750 граммов вишни.

Приготовление:

Смешиваем сухие ингредиенты: муку, соль, разрыхлитель, ванилин, сахар. После добавляем к замешанной смеси мягкое сливочное масло, сметану, желтки, замешиваем тесто.

Хорошо вымешав руками или миксером, делим на 5-6 частей, накрываем пленкой и отправляем в холодильник отдохнуть и остыть на 30-60 минут (после этого будет легче с ним работать).

Размораживаем вишню, хорошо отделяем из нее жидкость, отбросив ее на сито.

Охлажденное тесто раскатываем до толщины 2 – 4 миллиметра в зависимости от рыхлых рогаликов вы любите или не очень. Режем раскатанное тесто на 8 или 12 частей, в зависимости хотите вы большие или маленькие изделия.

Накладываем вишни столько, чтобы вы могли закрутить рогалик. Закручиваем рогалики, выпекаем в разогретой духовке на температуре 180 градусов 15 – 25 минут (зависит от размера рогаликов и вашей печки) до золотистого цвета. Как достанете рогалики из духовки сразу посыпать их сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

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