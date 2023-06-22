Песочные рогалики с вишнями – так готовили еще наши предки

22 июня 2023, 11:12
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Источник:

Николай Люлько

Рогалики – вкусная домашняя выпечка, которая отлично подойдет как к чаю или кофе, так и к легким коктейлям или напиткам без алкоголя.

Песочные рогалики с вишнями – давнее блюдо украинской кухни, которое готовили еще наши прабабушки. Кроме вишневой начинки, также вкусно из варенья рожи.

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Мы подобрали рецепт именно на песочном тесте, ведь так они просто тают во рту, и приготовить такое тесто легче дрожжевого.

Рецепт песочных рогаликов с вишнями

  • Время: 60 минут
  • Порции: около 20 штук
Ингредиенты:
– 250 граммов сливочного масла;
– 250 граммов сметаны;
– 6 граммов соли;
– 3 яичных желтка;
– 18 граммов разрыхлителя для теста;
– 2 грамма ванилина;
– 200 граммов сахарной пудры;
– 150 граммов сахара;
– 600 граммов муки;
– 750 граммов вишни.

Приготовление:

  • Смешиваем сухие ингредиенты: муку, соль, разрыхлитель, ванилин, сахар. После добавляем к замешанной смеси мягкое сливочное масло, сметану, желтки, замешиваем тесто.
  • Хорошо вымешав руками или миксером, делим на 5-6 частей, накрываем пленкой и отправляем в холодильник отдохнуть и остыть на 30-60 минут (после этого будет легче с ним работать).
  • Размораживаем вишню, хорошо отделяем из нее жидкость, отбросив ее на сито.
  • Охлажденное тесто раскатываем до толщины 2 – 4 миллиметра в зависимости от рыхлых рогаликов вы любите или не очень. Режем раскатанное тесто на 8 или 12 частей, в зависимости хотите вы большие или маленькие изделия.
  • Накладываем вишни столько, чтобы вы могли закрутить рогалик. Закручиваем рогалики, выпекаем в разогретой духовке на температуре 180 градусов 15 – 25 минут (зависит от размера рогаликов и вашей печки) до золотистого цвета. Как достанете рогалики из духовки сразу посыпать их сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

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Автор: Богданна Рибак