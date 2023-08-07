Больше никакого теста: рецепт пиццы из молодой кукурузы
7 августа 2023, 14:47Читати новину українською
Источник:Владимир Ярославский
Обожаете пиццу? Домашняя с большим количеством начинки или классическая из пиццерии с рыхлыми бортиками. Вкусно, еще как!
Пицца из молодой кукурузы за 30 минут – не только вкусная альтернатива привычной классике, но и большое удовольствие.
Читайте также Для летних вечеров: салат с куриными стрипсами, грушей и творогом
Очень вкусный и быстрый рецепт домашнего варианта пиццы с кукурузной основой. Пока длится сезон, обязательно попробуйте приготовить ее дома.
Рецепт пиццы с кукурузой
- Время: 30 минут
- Порции: 2
– 1,5 среднего кочана (срезанной 240 граммов);
– 1 большое яйцо;
– 40 – 45 граммов муки;
– соль, сухие травы;
– 200 грамм соус из томатов;
– 100 граммов томатов черри;
– 75 – 90 граммов сыра гауда;
– 75 – 90 граммов сыра чедер;
– сухой орегано;
– оливковое масло.
Приготовление:
- Молодую кукурузу с кочана срезаем ножом, перекладываем в миску. Добавляем яйцо и соль, немного перебиваем блендером – не в однородную массу, а просто чтобы наполовину зернышки перебить.
- Добавляем муку и чабрец.
- Круглую форму укрываем пергаментом, поливаем его оливковым маслом и выкладываем кукурузную массу. Очень осторожно на нее выкладываем готовый томатный соус.
- Наверх натираем два вида сыра, выкладываем половинки черри и посыпаем орегано сухим.
- Ставим в разогретую духовку на 200 градусов на 20 минут.
- По желанию к пицце можно добавить бекон, ветчину, салями, или другие любимые ингредиенты.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить гуцульский банош с брынзой и грибами.