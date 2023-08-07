Больше никакого теста: рецепт пиццы из молодой кукурузы

7 августа 2023, 14:47
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Источник:

Владимир Ярославский

Обожаете пиццу? Домашняя с большим количеством начинки или классическая из пиццерии с рыхлыми бортиками. Вкусно, еще как!

Пицца из молодой кукурузы за 30 минут – не только вкусная альтернатива привычной классике, но и большое удовольствие.

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Очень вкусный и быстрый рецепт домашнего варианта пиццы с кукурузной основой. Пока длится сезон, обязательно попробуйте приготовить ее дома.

Рецепт пиццы с кукурузой

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2
Ингредиенты:
– 1,5 среднего кочана (срезанной 240 граммов);
– 1 большое яйцо;
– 40 – 45 граммов муки;
– соль, сухие травы;
– 200 грамм соус из томатов;
– 100 граммов томатов черри;
– 75 – 90 граммов сыра гауда;
– 75 – 90 граммов сыра чедер;
– сухой орегано;
– оливковое масло.

Приготовление:

  • Молодую кукурузу с кочана срезаем ножом, перекладываем в миску. Добавляем яйцо и соль, немного перебиваем блендером – не в однородную массу, а просто чтобы наполовину зернышки перебить.
  • Добавляем муку и чабрец.
  • Круглую форму укрываем пергаментом, поливаем его оливковым маслом и выкладываем кукурузную массу. Очень осторожно на нее выкладываем готовый томатный соус.
  • Наверх натираем два вида сыра, выкладываем половинки черри и посыпаем орегано сухим.
  • Ставим в разогретую духовку на 200 градусов на 20 минут.
  • По желанию к пицце можно добавить бекон, ветчину, салями, или другие любимые ингредиенты.

Приятного аппетита!

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Автор: Богданна Рибак