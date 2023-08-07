Больше никакого теста: рецепт пиццы из молодой кукурузы

Обожаете пиццу? Домашняя с большим количеством начинки или классическая из пиццерии с рыхлыми бортиками. Вкусно, еще как!

Пицца из молодой кукурузы за 30 минут – не только вкусная альтернатива привычной классике, но и большое удовольствие.

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Очень вкусный и быстрый рецепт домашнего варианта пиццы с кукурузной основой. Пока длится сезон, обязательно попробуйте приготовить ее дома.

Рецепт пиццы с кукурузой

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2

– 1,5 среднего кочана (срезанной 240 граммов);– 1 большое яйцо;– 40 – 45 граммов муки;– соль, сухие травы;– 200 грамм соус из томатов;– 100 граммов томатов черри;– 75 – 90 граммов сыра гауда;– 75 – 90 граммов сыра чедер;– сухой орегано;– оливковое масло.

Приготовление:

Молодую кукурузу с кочана срезаем ножом, перекладываем в миску. Добавляем яйцо и соль, немного перебиваем блендером – не в однородную массу, а просто чтобы наполовину зернышки перебить.

Добавляем муку и чабрец.

Круглую форму укрываем пергаментом, поливаем его оливковым маслом и выкладываем кукурузную массу. Очень осторожно на нее выкладываем готовый томатный соус.

Наверх натираем два вида сыра, выкладываем половинки черри и посыпаем орегано сухим.

Ставим в разогретую духовку на 200 градусов на 20 минут.

По желанию к пицце можно добавить бекон, ветчину, салями, или другие любимые ингредиенты.

Приятного аппетита!

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