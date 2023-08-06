24 канал подготовил проверенный рецепт настоящего гуцульского баноша с брынзой и грибами. Такое блюдо не только насытит, но приятно удивит ароматами и вкусами.

Читайте также Отдых без лишней мороки: аппетитная курочка с овощами

Грибы можно выбирать по вкусу: от шампиньонов до белых грибов.

Рецепт баноша с грибами

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов воды;

– 500 граммов жирной сметаны;

– 250 граммов кукурузной крупы;

– 40 граммов сливочного масла;

– 1 чайная ложка соли;

– брынза;

– шампиньоны или белые грибы.

Приготовление:

Соединяем воду и сметану и ставим на маленький огонь. Добавляем соль. Как только жидкость начнет отдавать активный пар, добавляем в несколько приемов крупу, постоянно помешивая венчиком или лопаткой, чтобы не образовалось комочков.

Варим на минимальном огне до 15 минут постоянно помешивая. В самом конце добавляем масло.

Параллельно нарезаем очищенные шампиньоны, нарезаем их тонкими ломтиками и обжариваем на разогретой сковороде. Сдабриваем специями и готовим к румяной корочке.

Банош подается в горячем виде. Сверху присыпаем натертой брынзой и кладем шкварки или поджаренные грибочки.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить фаршированные перцы с рисом и фаршем.