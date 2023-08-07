Піца з молодої кукурудзи за 30 хвилин – не тільки смачна альтернатива звичній класиці, а й неабияке задоволення.

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Дуже смачний і швидкий рецепт домашнього варіанту піци з кукурудзяною основою. Поки триває сезон обов’язково спробуйте приготувати її вдома.

Рецепт піци з кукурудзою

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 1,5 середнього качана (Зрізаної 240 грамів);

– 1 велике яйце;

– 40 – 45 грамів борошна;

– сіль, сухі трави;

– 200 грамів соус з томатів;

– 100 грамів томатів чері;

– 75 – 90 грамів сиру гауда;

– 75 – 90 грамів сиру чедер;

– сухий орегано;

– оливкова олія.

Приготування:

Молоду кукурудзу з качана зрізаємо ножем, перекладаємо у миску. Додаємо яйце та сіль, трішечки перебиваємо блендером – не в однорідну масу, а просто щоб наполовину зернята перебити.

Додаємо борошно та чебрець.

Круглу форму вкриваємо пергаментом, поливаємо його оливковою олією та викладаємо кукурудзяну масу. Дуже обережно на неї викладаємо готовий томатний соус.

Наверх натираємо два види сиру, викладаємо половинки чері та посипаємо сухим орегано.

Ставимо у розігріту духовку на 200 градусів на 20 хвилин.

За бажанням до піци можна додати бекон, шинку, салямі, або інші улюблені інгредієнти.

Смачного!

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