Піца з молодої кукурудзи за 30 хвилин – не тільки смачна альтернатива звичній класиці, а й неабияке задоволення.

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Дуже смачний і швидкий рецепт домашнього варіанту піци з кукурудзяною основою. Поки триває сезон обов’язково спробуйте приготувати її вдома.

Рецепт піци з кукурудзою

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  • Молоду кукурудзу з качана зрізаємо ножем, перекладаємо у миску. Додаємо яйце та сіль, трішечки перебиваємо блендером – не в однорідну масу, а просто щоб наполовину зернята перебити.
  • Додаємо борошно та чебрець.
  • Круглу форму вкриваємо пергаментом, поливаємо його оливковою олією та викладаємо кукурудзяну масу. Дуже обережно на неї викладаємо готовий томатний соус.
  • Наверх натираємо два види сиру, викладаємо половинки чері та посипаємо сухим орегано.
  • Ставимо у розігріту духовку на 200 градусів на 20 хвилин.
  • За бажанням до піци можна додати бекон, шинку, салямі, або інші улюблені інгредієнти.

Смачного!