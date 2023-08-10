Помидоры по-грузински: любимый рецепт хозяек на зиму

Любите острую закуску из помидоров? У нас есть отличный рецепт без дополнительной стерилизации, весь процесс проходит в холодильнике.

Среди большого количества закруток из помидоров мы решили поделиться с вами особым рецептом. Помидоры по-грузински – вкусная закуска к столу, которую можно приготовить на скорую руку.

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Уже через 8 – 9 часов закуска из помидоров будет готовой, без стерилизации и дополнительной мороки.

Рецепт помидоров по-грузински

Время: 8 часов

8 часов Порции: 2

– 2 килограмма помидоров;– 2 головки чеснока;– 4 сладких перца;– зелень;– 2 перца чили;– 100 граммов уксуса;– 100 граммов сахара;– 100 граммов масла;– 2 столовые ложки соли.

Приготовление:

Тщательно моем все овощи. Разрезаем помидоры половинками.

Пропускаем через мясорубку перец, чеснок и два красных жгучих перца. Перемешиваем.

Мелко нарезаем свежую зелень: петрушка, кинза.

Укладываем слоями в 3-х литровую банку: помидоры, затем овощную смесь, зелень.

Закрываем банку крышкой и убираем в холодильник в перевернутом виде.

Через 8 часов помидоры готовы к употреблению. Затем держим банку в обычном положении.

Приятного аппетита!

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