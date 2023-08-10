Помидоры по-грузински: любимый рецепт хозяек на зиму

10 августа 2023, 13:56
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Любите острую закуску из помидоров? У нас есть отличный рецепт без дополнительной стерилизации, весь процесс проходит в холодильнике.

Среди большого количества закруток из помидоров мы решили поделиться с вами особым рецептом. Помидоры по-грузински – вкусная закуска к столу, которую можно приготовить на скорую руку.

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Уже через 8 – 9 часов закуска из помидоров будет готовой, без стерилизации и дополнительной мороки.

Рецепт помидоров по-грузински

  • Время: 8 часов
  • Порции: 2
Ингредиенты:
– 2 килограмма помидоров;
– 2 головки чеснока;
– 4 сладких перца;
– зелень;
– 2 перца чили;
– 100 граммов уксуса;
– 100 граммов сахара;
– 100 граммов масла;
– 2 столовые ложки соли.

Приготовление:

  • Тщательно моем все овощи. Разрезаем помидоры половинками.
  • Пропускаем через мясорубку перец, чеснок и два красных жгучих перца. Перемешиваем.
  • Мелко нарезаем свежую зелень: петрушка, кинза.
  • Укладываем слоями в 3-х литровую банку: помидоры, затем овощную смесь, зелень.
  • Закрываем банку крышкой и убираем в холодильник в перевернутом виде.
  • Через 8 часов помидоры готовы к употреблению. Затем держим банку в обычном положении.

Приятного аппетита!

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Автор: Богданна Рибак