Помидоры по-грузински: любимый рецепт хозяек на зиму
10 августа 2023, 13:56Читати новину українською
Источник:Подруга
Любите острую закуску из помидоров? У нас есть отличный рецепт без дополнительной стерилизации, весь процесс проходит в холодильнике.
Среди большого количества закруток из помидоров мы решили поделиться с вами особым рецептом. Помидоры по-грузински – вкусная закуска к столу, которую можно приготовить на скорую руку.
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Уже через 8 – 9 часов закуска из помидоров будет готовой, без стерилизации и дополнительной мороки.
Рецепт помидоров по-грузински
- Время: 8 часов
- Порции: 2
– 2 килограмма помидоров;
– 2 головки чеснока;
– 4 сладких перца;
– зелень;
– 2 перца чили;
– 100 граммов уксуса;
– 100 граммов сахара;
– 100 граммов масла;
– 2 столовые ложки соли.
Приготовление:
- Тщательно моем все овощи. Разрезаем помидоры половинками.
- Пропускаем через мясорубку перец, чеснок и два красных жгучих перца. Перемешиваем.
- Мелко нарезаем свежую зелень: петрушка, кинза.
- Укладываем слоями в 3-х литровую банку: помидоры, затем овощную смесь, зелень.
- Закрываем банку крышкой и убираем в холодильник в перевернутом виде.
- Через 8 часов помидоры готовы к употреблению. Затем держим банку в обычном положении.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить борщевую заправку на зиму по нашему рецепту.