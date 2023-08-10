Овощная заправка для борща – отличный вариант для зимней заготовки. Такая закрутка облегчит приготовление любимого блюда в любой день.

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Этот рецепт также удобен тем, что здесь нет ни уксуса, ни лимонной кислоты, только одни овощи, соль и растительное масло.

Рецепт овощной заправки для борща

Время: 2 часа

2 часа Порции: 6

Ингредиенты:

– 500 граммов сладкого перца;

– 4 килограмма помидоров;

– 1 килограмм репчатого лука;

– 1 килограмм моркови;

– 1 килограмм свеклы;

– 300 граммов рафинированного масла;

– 3 столовые ложки соли;

– 1 столовая ложка сахара.

Приготовление:

Пропускаем помидоры через мясорубку, затем эту массу переливаем в большую кастрюлю, ставим на огонь и ждем, когда она начнет закипать.

На крупной терке натираем свеклу и морковь.

К кипящим помидорам добавляем соль и масло, перемешиваем. Ждем, когда закипит, и добавляем туда морковь и свеклу. Снова хорошо перемешиваем.

После закипания закрываем крышкой и кипятим 10 минут.

Нарезаем перец и лук мелкими кусочками, засыпаем их в кастрюлю, снова хорошо перемешиваем. Добавляем ложку сахара, чтобы вкус овощей лучше раскрылся. Ждем, когда овощная масса закипит, и с этого момента тушим 30 минут.

Убавляем огонь до медленного, чтобы заправка потихоньку кипела, и ее в горячем виде раскладываем по стерилизованным баночкам. Закрываем прокипяченными крышками.

Приятного аппетита!

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