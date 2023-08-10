Серед великої кількості закруток з помідорів, ми вирішили поділитися з вами особливим рецептом. Помідори по-грузинськи – смачна закуска до столу, яку можна приготувати нашвидкуруч.
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Вже за 8 – 9 годин закуска з помідорів буде готовою, без жодної стерилізації та додаткової мороки.
Рецепт помідорів по-грузинськи
- Час: 8 годин
- Порції: 2
Приготування:
- Ретельно миємо всі овочі. Розрізаємо помідори половинками.
- Пропускаємо через м’ясорубку перець, часник і два червоних пекучих перці. Перемішуємо.
- Дрібно нарізаємо свіжу зелень: петрушка, кінза.
- Укладаємо шарами в 3-х літрову банку: помідори, потім овочеву суміш, зелень.
- Закриваємо банку кришкою і прибираємо в холодильник в перевернутому вигляді.
- Через 8 годин помідори готові до вживання. Потім тримаємо банку у звичайному положенні.
Смачного!