Легкий обед за 30 минут – готовим рыбу по особому рецепту
27 апреля 2023, 12:05Читати новину українською
Источник:Damn delicious
С наступлением тепла так и хочется легкой и сочной еды. На рынке уже начинаются появляться овощи по доступным ценам, а лучше к ним будет нравиться рыба.
Через несколько недель в Украине начинается сезон спаржи, а она, как известно, чрезвычайно полезна, диетическая и витаминная. Что касается рыбы – больше всего подходит именно белая: хек, тиляпия, форель, сибас или дорадо. Все на ваш вкус и кошелек.
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От такого быстрого и низкокалорийного блюда никто не откажется, оно прекрасно подойдет как на обед, так и на ужин.
Рецепт белой рыбы со спаржей
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Разогреваем духовку до 200 градусов. Противень смазываем маслом.
- В небольшой миске смешиваем сливочное масло, чеснок, лимонный сок и итальянские травы. Отделяем и откладываем 2 столовых ложки смеси.
- На одну сторону противня выкладываем спаржу и поливаем 2 столовыми ложками оливкового масла. Сдабриваем солью и черным молотым перцем.
- На середину противня, рядом со спаржей, выкладываем помидоры. Их также поливаем 2 столовыми ложками оливкового масла, солим и перчим.
- Поливаем рыбу пряной смесью и отправляем в духовку запекаться на 10 – 15 минут.
- Подаем блюдо к столу, полив 2 столовыми ложками отложенной пряной смеси и посыпав иссеченной петрушкой.
Приятного аппетита!