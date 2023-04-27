Через несколько недель в Украине начинается сезон спаржи, а она, как известно, чрезвычайно полезна, диетическая и витаминная. Что касается рыбы – больше всего подходит именно белая: хек, тиляпия, форель, сибас или дорадо. Все на ваш вкус и кошелек.

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От такого быстрого и низкокалорийного блюда никто не откажется, оно прекрасно подойдет как на обед, так и на ужин.

Рецепт белой рыбы со спаржей

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– ¼ стакана сливочного масла;

– 4 зубчика чеснока;

– 2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока;

– 1 чайная ложка итальянских трав;

– 500 граммов спаржи;

– 4 столовые ложки оливкового масла;

– соль;

– свежемолотый черный перец;

– 4 филе белой рыбы;

– 1½ стакана помидоров черри;

– 2 столовые ложки измельченной свежей петрушки.

Приготовление:

Разогреваем духовку до 200 градусов. Противень смазываем маслом.

В небольшой миске смешиваем сливочное масло, чеснок, лимонный сок и итальянские травы. Отделяем и откладываем 2 столовых ложки смеси.

На одну сторону противня выкладываем спаржу и поливаем 2 столовыми ложками оливкового масла. Сдабриваем солью и черным молотым перцем.

На середину противня, рядом со спаржей, выкладываем помидоры. Их также поливаем 2 столовыми ложками оливкового масла, солим и перчим.

Поливаем рыбу пряной смесью и отправляем в духовку запекаться на 10 – 15 минут.

Подаем блюдо к столу, полив 2 столовыми ложками отложенной пряной смеси и посыпав иссеченной петрушкой.

Приятного аппетита!