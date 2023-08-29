Рыба в соли, или как правильно запечь дорадо, чтобы удивить гостей

Рыбу в соли готовили задолго до высокой кухни и пафосных современных рецептов. Чтобы сохранить нежную структуру белого мяса и используют этот метод и по сей день.

Рыба запеченная в соли – уникальный и давний рецепт блюда, которое так понравится каждому. Минимум мрака, максимум пользы и вкуса.

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Кстати, не следует беспокоиться, что рыба может быть пересоленной. Она впитает столько соли, сколько ей нужно. Если вы еще не готовили так рыбу, обязательно приготовьте!

Рецепт рыбы в соли

Время: 60 минут

60 минут Порции: 2

– 2 рыбы дорадо;– 1 килограмм соли;– 50 граммов воды;– 2 белка;– 1 лимон;– несколько веточек розмарина.

Приготовление:

Обрабатываем рыбу от внутренностей и чешуи, отрезаем плавники. Просушиваем рыбу бумажными полотенцами.

Высыпаем соль в глубокую миску, соединяем с белками и перемешиваем. Выкладываем часть массы на противень покрытый пергаментом, сверху рыбу с кусочками лимона и розмарином.

Сверху покрываем рыбу снова слоем соли так, чтобы она полностью была в ней.

Запекаем при 200 градусах в разогретой духовке 30 минут. Еще 30 минут даем после запекания рыбе остыть.

С помощью ложки разбиваем пропеченный слой соли, филируем рыбу и подаем на стол.

Приятного аппетита!

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