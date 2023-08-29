Рыба в соли, или как правильно запечь дорадо, чтобы удивить гостей
29 августа 2023, 18:27Читати новину українською
Источник:Вкусные домашние рецепты
Рыбу в соли готовили задолго до высокой кухни и пафосных современных рецептов. Чтобы сохранить нежную структуру белого мяса и используют этот метод и по сей день.
Рыба запеченная в соли – уникальный и давний рецепт блюда, которое так понравится каждому. Минимум мрака, максимум пользы и вкуса.
Читайте также Часть Италии на вашем столе: главные секреты сочного и нежного чикен пармезана
Кстати, не следует беспокоиться, что рыба может быть пересоленной. Она впитает столько соли, сколько ей нужно. Если вы еще не готовили так рыбу, обязательно приготовьте!
Рецепт рыбы в соли
- Время: 60 минут
- Порции: 2
– 2 рыбы дорадо;
– 1 килограмм соли;
– 50 граммов воды;
– 2 белка;
– 1 лимон;
– несколько веточек розмарина.
Приготовление:
- Обрабатываем рыбу от внутренностей и чешуи, отрезаем плавники. Просушиваем рыбу бумажными полотенцами.
- Высыпаем соль в глубокую миску, соединяем с белками и перемешиваем. Выкладываем часть массы на противень покрытый пергаментом, сверху рыбу с кусочками лимона и розмарином.
- Сверху покрываем рыбу снова слоем соли так, чтобы она полностью была в ней.
- Запекаем при 200 градусах в разогретой духовке 30 минут. Еще 30 минут даем после запекания рыбе остыть.
- С помощью ложки разбиваем пропеченный слой соли, филируем рыбу и подаем на стол.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? А вы знаете, как отличить настоящий чай от подделки – у нас есть несколько советов.