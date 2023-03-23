Как учила бабушка – проверенный рецепт пасхи на Пасху 2023

Через несколько недель мы будем праздновать самый светлый христианский праздник – Воскресение Христово. Чтобы отметить его как следует, предлагаем не покупать готовые куличи в магазине, а приготовить их своими руками.

Ежегодно хозяйки выпекают пасхи на Пасху. В этом году мы выбрали для вас проверенный рецепт куличей по рецепту бабушки, которые точно выйдут с первого раза.

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Рецепт бабушкиного кулича на яйцах.

Время: 8 – 10 часов

8 – 10 часов Порции: 6 – 8 штук

– 50 граммов свежих дрожжей;– 500 граммов молока;– 1 стакан сахара;– 500 граммов муки.– 9 куриных яиц;– 2 чайные ложки соли;– 1 столовая ложка масла;– 200 – 250 граммов сливочного масла;– 500 граммов муки;– 200 граммов изюма;– цедра лимона;– масло для смазывания форм;– 2 пакетика ванильного сахара.

Приготовление:

Разогреваем молоко до комнатной температуры и растворяем в нем свежие дрожжи. Добавляем к молоку сахар и просеянную муку.

Тщательно перемешиваем опару и накрываем слоем пищевой пленки. Оставляем опару на кулич в теплом месте без сквозняков на 60 – 90 минут.

Соединяем с опарой куриные яйца, растительное масло, соль и мягкое сливочное масло – перемешиваем.

Тщательно просеиваем муку через мелкое сито и небольшими порциями добавляем в тесто. Вымешиваем руками.

Ошпариваем лимон кипятком, снимаем с него цедру и добавляем к тесту. Высыпаем ванильный сахар.

Изюм предварительно замачиваем в воде, просушиваем на бумажном полотенце и вмешиваем в тесто.

Вымешиваем тесто до однородной консистенции руками. Тесто должно получиться эластичным, на его замешивание у вас будет около 30 – 40 минут. Лучше замешивать тесто на кулич руками.

Накрываем тесто слоем пищевой пленки, укрываем теплым полотенцем или одеялом и отставляем в теплое место без сквозняков подрасти на 2 – 3 часа.

Смазываем формы для выпечки маслом или маргарином.

Разогреваем духовку до 180 градусов.

Раскладываем готовое тесто по формам, заполняем их меньше половины. Смачиваем руки водой и разравниваем верх теста.

Оставляем куличи в формах подняться в третий раз, 20 – 25 минут в теплом месте будет достаточно.

Смазываем верх пасочек желтком и отправляем выпекаться в духовку. Через 40 – 50 минут проверяем куличи на готовность.

Помните, что маленькие формы с куличами приготовятся быстрее, чем большие.

Готовые ремни вынимаем из форм и оставляем их охлаждаться.

Приятного аппетита!