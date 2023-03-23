Как учила бабушка – проверенный рецепт пасхи на Пасху 2023
23 марта 2023, 12:35Читати новину українською
Через несколько недель мы будем праздновать самый светлый христианский праздник – Воскресение Христово. Чтобы отметить его как следует, предлагаем не покупать готовые куличи в магазине, а приготовить их своими руками.
Ежегодно хозяйки выпекают пасхи на Пасху. В этом году мы выбрали для вас проверенный рецепт куличей по рецепту бабушки, которые точно выйдут с первого раза.
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Рецепт бабушкиного кулича на яйцах.
- Время: 8 – 10 часов
- Порции: 6 – 8 штук
– 50 граммов свежих дрожжей;
– 500 граммов молока;
– 1 стакан сахара;
– 500 граммов муки.
Ингредиенты для теста:
– 9 куриных яиц;
– 2 чайные ложки соли;
– 1 столовая ложка масла;
– 200 – 250 граммов сливочного масла;
– 500 граммов муки;
– 200 граммов изюма;
– цедра лимона;
– масло для смазывания форм;
– 2 пакетика ванильного сахара.
Приготовление:
- Разогреваем молоко до комнатной температуры и растворяем в нем свежие дрожжи. Добавляем к молоку сахар и просеянную муку.
- Тщательно перемешиваем опару и накрываем слоем пищевой пленки. Оставляем опару на кулич в теплом месте без сквозняков на 60 – 90 минут.
- Соединяем с опарой куриные яйца, растительное масло, соль и мягкое сливочное масло – перемешиваем.
- Тщательно просеиваем муку через мелкое сито и небольшими порциями добавляем в тесто. Вымешиваем руками.
- Ошпариваем лимон кипятком, снимаем с него цедру и добавляем к тесту. Высыпаем ванильный сахар.
- Изюм предварительно замачиваем в воде, просушиваем на бумажном полотенце и вмешиваем в тесто.
- Вымешиваем тесто до однородной консистенции руками. Тесто должно получиться эластичным, на его замешивание у вас будет около 30 – 40 минут. Лучше замешивать тесто на кулич руками.
- Накрываем тесто слоем пищевой пленки, укрываем теплым полотенцем или одеялом и отставляем в теплое место без сквозняков подрасти на 2 – 3 часа.
- Смазываем формы для выпечки маслом или маргарином.
- Разогреваем духовку до 180 градусов.
- Раскладываем готовое тесто по формам, заполняем их меньше половины. Смачиваем руки водой и разравниваем верх теста.
- Оставляем куличи в формах подняться в третий раз, 20 – 25 минут в теплом месте будет достаточно.
- Смазываем верх пасочек желтком и отправляем выпекаться в духовку. Через 40 – 50 минут проверяем куличи на готовность.
- Помните, что маленькие формы с куличами приготовятся быстрее, чем большие.
- Готовые ремни вынимаем из форм и оставляем их охлаждаться.
Приятного аппетита!