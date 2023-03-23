Щороку господині випікають паски на Великдень. Цього року ми дібрали для вас перевірений рецепт пасок за бабусиним рецептом, які точно вийдуть з першого разу.
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Рецепт бабусиної паски на яйцях
- Час: 8 – 10 годин
- Порції: 6 – 8 штук
Приготування:
- Розігріваємо молоко до кімнатної температури та розчиняємо в ньому свіжі дріжджі. Додаємо до молока цукру та просіяне борошно.
- Ретельно перемішуємо опару та накриваємо шаром харчової плівки. Залишаємо опару на паску в теплому місці без протягів на 60 – 90 хвилин.
- З'єднуємо з опарою курячі яйця, рослинну олію, сіль та м'яке вершкове масло – перемішуємо.
- Ретельно просіюємо борошно через дрібне сито та невеликими порціями додаємо в тісто. Вимішуємо руками.
- Ошпарюємо лимон окропом, знімаємо з нього цедру та додаємо до тіста. Висипаємо ванільний цукор.
- Родзинки попередньо замочуємо у воді, просушуємо на паперовому рушнику та вмішуємо в тісто.
- Вимішуємо тісто до однорідної консистенції руками. Тісто повинно вийти еластичним, на його замішування у вас буде близько 30 – 40 хвилин. Краще замішувати тісто на паску руками.
- Накриваємо тісто шаром харчової плівки, вкриваємо теплим рушником чи ковдрою та відставляємо в тепле місце без протягів підрости на 2 – 3 години.
- Змащуємо форми для випікання маслом чи маргарином.
- Розігріваємо духовку до 180 градусів.
- Розкладаємо готове тісто по формах, заповнюємо їх менше половини. Змочуємо руки водою та розрівнюємо верх тіста.
- Залишаємо пасочки у формах піднятися втретє, 20 – 25 хвилин в теплому місці буде достатньо.
- Змащуємо верх пасочок жовтком та відправляємо випікатися в духовку. Через 40 – 50 хвилин перевіряємо пасочки на готовність.
- Пам'ятайте, що маленькі форми з пасочками приготуються швидше, ніж великі.
- Готові пасочки виймаємо з форм та залишаємо їх охолоджуватися.
Смачного!