Щороку господині випікають паски на Великдень. Цього року ми дібрали для вас перевірений рецепт пасок за бабусиним рецептом, які точно вийдуть з першого разу.

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Рецепт бабусиної паски на яйцях

Час: 8 – 10 годин

8 – 10 годин Порції: 6 – 8 штук

Інгредієнти для опари:

– 50 грамів свіжих дріжджів;

– 500 грамів молока;

– 1 склянка цукру;

– 500 грамів борошна.

Інгредієнти для тіста:

– 9 курячих яєць;

– 2 чайні ложки солі;

– 1 столова ложка олії;

– 200 – 250 грамів вершкового масла;

– 500 грамів борошна;

– 200 грамів родзинок;

– цедра лимона;

– масло для змащування форм;

– 2 пакетики ванільного цукру.

Приготування:

Розігріваємо молоко до кімнатної температури та розчиняємо в ньому свіжі дріжджі. Додаємо до молока цукру та просіяне борошно.

Ретельно перемішуємо опару та накриваємо шаром харчової плівки. Залишаємо опару на паску в теплому місці без протягів на 60 – 90 хвилин.

З'єднуємо з опарою курячі яйця, рослинну олію, сіль та м'яке вершкове масло – перемішуємо.

Ретельно просіюємо борошно через дрібне сито та невеликими порціями додаємо в тісто. Вимішуємо руками.

Ошпарюємо лимон окропом, знімаємо з нього цедру та додаємо до тіста. Висипаємо ванільний цукор.

Родзинки попередньо замочуємо у воді, просушуємо на паперовому рушнику та вмішуємо в тісто.

Вимішуємо тісто до однорідної консистенції руками. Тісто повинно вийти еластичним, на його замішування у вас буде близько 30 – 40 хвилин. Краще замішувати тісто на паску руками.

Накриваємо тісто шаром харчової плівки, вкриваємо теплим рушником чи ковдрою та відставляємо в тепле місце без протягів підрости на 2 – 3 години.

Змащуємо форми для випікання маслом чи маргарином.

Розігріваємо духовку до 180 градусів.

Розкладаємо готове тісто по формах, заповнюємо їх менше половини. Змочуємо руки водою та розрівнюємо верх тіста.

Залишаємо пасочки у формах піднятися втретє, 20 – 25 хвилин в теплому місці буде достатньо.

Змащуємо верх пасочок жовтком та відправляємо випікатися в духовку. Через 40 – 50 хвилин перевіряємо пасочки на готовність.

Пам'ятайте, що маленькі форми з пасочками приготуються швидше, ніж великі.

Готові пасочки виймаємо з форм та залишаємо їх охолоджуватися.

Смачного!