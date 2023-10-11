Салат с курочкой и брокколи – рецепт от которого вы никогда не поправитесь

11 октября 2023, 10:42
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Источник:

Ната Фудблог

Искали салат с низким содержанием калорий, но чтобы был сытным и питательным? У нас есть такой с курочкой и брокколи.

Салат с курочкой и брокколи – отличный вариант не только для сытного обеда, но и для ужина. Такое блюдо никогда не повредит фигуре, ведь оно полностью диетическое.

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Относительно пропорций – выбирайте по количеству лиц, на которых рассчитываете. Примерно это одно куриное филе, половина брокколи.

Попробуйте такой вкусный салат дома и вам хочется приготовить его повторно.

Рецепт салата из курицы и брокколи.

  • Время: 45 минут
Ингредиенты:
– брокколи;
– куриное филе;
– томаты черри;
– твердый сыр;
– любимые орехи;
– соль;
– черный молотый перец;
– зубчик чеснока;
– греческий йогурт без наполнителя.

Приготовление:

  • Брокколи разделяем на мелкие соцветия и отвариваем в кипящей подсоленной воде не более 3-4 минут, перекладываем в тарелку.
  • Запеченное или отварное куриное филе нарезаем небольшим кубиком, нарезаем томаты и натираем сыр, все добавляем к брокколи.
  • Для заправки берём по 2 столовые ложки йогурта, соль, перец, зубчик чеснока и все хорошо перемешиваем. Посыпаем любимыми орешками и подаем на стол.

Приятного аппетита!

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Автор: Богданна Рибак