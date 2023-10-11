Салат с курочкой и брокколи – отличный вариант не только для сытного обеда, но и для ужина. Такое блюдо никогда не повредит фигуре, ведь оно полностью диетическое.
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Относительно пропорций – выбирайте по количеству лиц, на которых рассчитываете. Примерно это одно куриное филе, половина брокколи.
Попробуйте такой вкусный салат дома и вам хочется приготовить его повторно.
Рецепт салата из курицы и брокколи.
- Время: 45 минут
Приготовление:
- Брокколи разделяем на мелкие соцветия и отвариваем в кипящей подсоленной воде не более 3-4 минут, перекладываем в тарелку.
- Запеченное или отварное куриное филе нарезаем небольшим кубиком, нарезаем томаты и натираем сыр, все добавляем к брокколи.
- Для заправки берём по 2 столовые ложки йогурта, соль, перец, зубчик чеснока и все хорошо перемешиваем. Посыпаем любимыми орешками и подаем на стол.
Приятного аппетита!