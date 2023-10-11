Салат с курочкой и брокколи – отличный вариант не только для сытного обеда, но и для ужина. Такое блюдо никогда не повредит фигуре, ведь оно полностью диетическое.

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Относительно пропорций – выбирайте по количеству лиц, на которых рассчитываете. Примерно это одно куриное филе, половина брокколи.

Попробуйте такой вкусный салат дома и вам хочется приготовить его повторно.

Рецепт салата из курицы и брокколи.

Время: 45 минут

Ингредиенты:

– брокколи;

– куриное филе;

– томаты черри;

– твердый сыр;

– любимые орехи;

– соль;

– черный молотый перец;

– зубчик чеснока;

– греческий йогурт без наполнителя.

Приготовление:

Брокколи разделяем на мелкие соцветия и отвариваем в кипящей подсоленной воде не более 3-4 минут, перекладываем в тарелку.

Запеченное или отварное куриное филе нарезаем небольшим кубиком, нарезаем томаты и натираем сыр, все добавляем к брокколи.

Для заправки берём по 2 столовые ложки йогурта, соль, перец, зубчик чеснока и все хорошо перемешиваем. Посыпаем любимыми орешками и подаем на стол.

Приятного аппетита!

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