Салат з курочкою та броколі – відмінний варіант не тільки до ситного обіду, а й для вечері. Така страва ніколи не зашкодить фігурі, адже вона повністю дієтична.

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Щодо пропорцій – обирайте за кількістю осіб на яких розраховуєте. Орієнтовно це одне куряче філе, половина броколі.

Спробуйте такий смачний салат вдома та вам закортить приготувати його повторно.

Рецепт салат з курки та броколі

Час: 45 хвилин

Інгредієнти:

– броколі;

– куряче філе;

– томати чері;

– твердий сир;

– улюблені горіхи;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– зубчик часнику;

– грецький йогурт без наповнювача.

Приготування:

Броколі розділяємо на мілкі суцвіття та відварюємо у киплячій підсоленій воді не більше 3 – 4 хвилин, перекладаємо в тарілку.

Запечене або відварене куряче філе нарізаємо невеликим кубиком, також нарізаємо томати та натираємо сир, все додаємо до броколі.

Для заправки беремо по 2 столові ложки йогурту, сіль, перець, зубчик часнику та все добре перемішуємо. Посипаємо улюбленими горішками та подаємо до столу.

Смачного!

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