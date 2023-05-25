Весенний салат из спаржи с рецептом эксклюзивного соуса
25 мая 2023, 14:52Читати новину українською
Источник:Владимир Ярославский
Спаржа – сезонный продукт, который можно отведать свежим только в течение месяца-двух (май-июнь). Чтобы не упустить такую возможность приготовьте вкусный салат по нашему рецепту.
Спаржа полезна и вкусна даже сырой, особенно это касается фиолетового сорта. Она очень богата витаминами и минералами, поэтому лучше всего сделать из сырой спаржи салат.
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Перед приготовлением спаржи немного обрежьте кончики, как и тонкую кожицу, которая мешает наслаждаться приятным сладким вкусом, напоминающим молодой зеленый горошек.
Рецепт салата из спаржи
Приготовление:
- Бланшируем горошек в подсоленной кипящей воде и охлаждаем. Удаляем ниточку из лепестка и перекладываем в салатницу.
- Нарезаем помидоры, перец, лук, спаржу и смешиваем все. По желанию добавляйте пармезан или меняйте ингредиенты на запеченный батат, молодую морковь, топинамбур или даже молодую свеклу, добавляйте больше листьев салатов.
Приготовление:
- Все кроме масла смешиваем венчиком и тоненькой струйкой добавляем все масло интенсивно помешивая соус. Такая заправка может стоять в холодильнике несколько недель.
- Если не нашли малиновый уксус, можно взять винный, а в рецепт добавляйте пюре свежемороженой малины!
Приятного аппетита!