Весенний салат из спаржи с рецептом эксклюзивного соуса

Спаржа – сезонный продукт, который можно отведать свежим только в течение месяца-двух (май-июнь). Чтобы не упустить такую возможность приготовьте вкусный салат по нашему рецепту.

Спаржа полезна и вкусна даже сырой, особенно это касается фиолетового сорта. Она очень богата витаминами и минералами, поэтому лучше всего сделать из сырой спаржи салат.

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Перед приготовлением спаржи немного обрежьте кончики, как и тонкую кожицу, которая мешает наслаждаться приятным сладким вкусом, напоминающим молодой зеленый горошек.

Рецепт салата из спаржи

Ингредиенты:

– спаржа;

– лепестки зеленого горошка;

– помидоры;

– красный лук;

– сладкий перец;

– жареный фундук;

– зелень петрушки или кинзы.

Приготовление:

Бланшируем горошек в подсоленной кипящей воде и охлаждаем. Удаляем ниточку из лепестка и перекладываем в салатницу.

Нарезаем помидоры, перец, лук, спаржу и смешиваем все. По желанию добавляйте пармезан или меняйте ингредиенты на запеченный батат, молодую морковь, топинамбур или даже молодую свеклу, добавляйте больше листьев салатов.

Ингредиенты для соуса:

– 15 граммов малинового уксуса;

– 30 граммов зерновой горчицы

– 25 граммов меда

– 100 граммов масла

– 15 грамм масла жареного кунжута

– 2 грамма соли.

Приготовление:

Все кроме масла смешиваем венчиком и тоненькой струйкой добавляем все масло интенсивно помешивая соус. Такая заправка может стоять в холодильнике несколько недель.

Если не нашли малиновый уксус, можно взять винный, а в рецепт добавляйте пюре свежемороженой малины!

Приятного аппетита!

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