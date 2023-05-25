Спаржа корисна і смачна навіть сирою, особливо, це стосується фіолетового сорту. Вона надзвичайно багата вітамінами та мінералами, тому найкраще зробити з сирої спаржі салат.

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Перед приготуванням спаржі трішки обріжте кінчики, як і тонку шкірочку, яка заважає насолоджуватись приємним солодким смаком, що нагадує молодий зелений горошок.

Рецепт салату зі спаржі

Інгредієнти:

– спаржа;

– пелюстки зеленого горошку;

– помідори;

– червона цибуля;

– солодкий перець;

– смажений фундук;

– зелень петрушки чи кінзи.

Приготування:

Бланшуємо горошок у підсоленій киплячій воді та охолоджуємо. Видаляємо ниточку з пелюстки та перекладаємо в салатницю.

Нарізаємо помідори, перець, цибулю, спаржу та змішуємо все. За бажанням додавайте пармезан або змінюйте інгредієнти на запечений батат, молоду моркву, топінамбур або навіть молодий буряк, додавайте більше листя салатів.

Інгредієнти для соусу:

– 15 грамів малинового оцту;

– 30 грамів зернової гірчиці

– 25 грамів меду

– 100 грамів олії

– 15 грамів олії смаженого кунжуту

– 2 грамів солі.

Приготування:

Усе окрім олії змішуємо вінчиком і тоненькою цівкою додаємо усю олію інтенсивно помішуючи соус. Така заправка може стояти у холодильнику декілька тижнів.

Якщо не знайшли малиновий оцет можна взяти винний, а в рецепт додавайте пюре свіжомороженої малини!

Смачного!

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